هالاند: هذا ما أحبه في جوارديولا

علق النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على تجربته مع فريقه الجديد، بعدما سجل 12 هدفًا في أول 7 مباريات، إلى جانب تحقيقه أفضل بداية من حيث عدد الأهداف، لأي لاعب جديد في تاريخ البريميرليج.



وقال هالاند، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "بالطبع أنا مندهش بعض الشيء من البداية، لكنها ليست دهشة كبيرة.. لأنني أعرف قدراتي الخاصة، وأعرف الفريق الجيد الذي انضممت إليه.. يوجد الكثير من الزملاء الجيدين هنا".

وأضاف: "إنه نادٍ جميل، مع وجود أشخاض جيدين حقًا.. أحب أن أكون في هذا الملعب، وقد قضينا بعض اللحظات المميزة حتى الآن".



وتابع: "لقد كان العمل مع (المدرب) جوارديولا أمرًا رائعًا، لأنه مهووس قليلًا بكرة القدم مثلي.. كلانا يحب كرة القدم.. إنه مجنون بها، وهذا شيء أحبه".



وواصل: "بيب يفكر في كل شيء، مثل كيف يمكنك القيام بالأشياء بشكل أفضل.. وهذا ما أحبه فيه.. النظام في السيتي معقد، وكنت أحاول استيعابه في أسرع وقت ممكن، حيث لا يمكنني إضاعة الوقت في فعل أي شيء آخر".