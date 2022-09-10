الداخلية تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين من الجوازات المصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد لأسماء المسافرين من الجوازات المصرية وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غد الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر ليوم غد هو للحافلتين الثانية، والثالثة حتى الرقم (30) من كشف المسافرين رقم (2022/32) هنــــــــــــا ، والحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/35) هنــــــا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الوزارة، إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الداخلية، من السافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.