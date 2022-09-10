فيديو مروع أردنية تقتل زوج ابنتها وتحرق جثته.. سبب قتل امرأة أردنية لزوج ابنتها وحرقت جثته، في جريمة مروعة ضجت الأوساط الأردنية، حيث إن هناك جريمة قتل مروعة أقدمت عليها سيدة أردنية بعدما قامت بقتل زوج ابنتها وحرق جثته، وهو ما دفع الأردنيون للبحث عن تفاصيل هذه الجريمة المروعة، حيث إن هناك الآلاف يتابعون أخبار الجرائم ويهتمون بمعرفة والاطلاع على تفاصيلها، لاسيما أنها ليست الأولى أو الثانية في زمن قصير جداً، حيث إن هناك جرائم عدة ارتكبت في الأردن وهزت الوطن العربي ك جريمة فتى الزرقاء عندما أقدم مجرمون على قطع يديه وفقع عينيه، حتى باتت قضية رأي عام عربي ودولي.

ما قصة الأردنية التي قتلت زوج ابنتها وحرقت جثته

وتداول الآلاف من الناس حادثة إقدام أردنية على قتل زوج ابنتها، حيث باتوا يبحثون عبر محركات البحث عن، فيديو مروع أردنية تقتل زوج ابنتها وتحرق جثته.. سبب قتل امرأة أردنية لزوج ابنتها وحرقت جثته، ويتساءلون عن السبب الذي دفع هذه المرأة إلى قتل زوج ابنتها، وطُرحت الكثير من التساؤلات حول هذه الجريمة التي بات حديث الشارع الأردني، وبدوره يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل وقصة هذه الحادثة، وذلك بعد أن تصدرت مواقع البحث السؤال عن، ما قصة الأردنية التي قتلت زوج ابنتها وحرقت جثته، وسنرفق لكم الإجابة بعد بحث معمق عن السبب.

جريمة تهز الاردن ..

مقتل الشاب مهند عدنان ذيب السعايدة آل خطاب بطلق نا..ري في محافظة معان على يد حماته قبل حر..قه

دير بالكم يا متزوجين الدنيا ملهاش امان:😉😉 — العنقاء العنقاء (@d_zynt) September 10, 2022

تفاصيل قتل سيدة أردنية زوج ابنتها وتحرق جثته

ويبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن، تفاصيل قتل سيدة أردنية زوج ابنتها وتحرق جثته، حيث أقدمت امرأة أردنية على قتل زوج ابنتها وحرق جثته، في جريمة هزت الشارع الأردني وفق ما يشاع حاليا، فإن سبب إقدام الحماة على قتل صهرها هو نتيجة خلافات عائلية بين الزوج وزوجته، حيث تراكمت تلك الخلافات ودفع السيدة إلى قتل صهرها بطريقة وحشية وحرق جثته، إذ إن الضحية شاب ثلاثيني من منطقة الطاحونة غرب مدينة معان في المملكة الأردنية الهاشمية.

القبض على مرتكبة جريمة القتل في معان حيث تبين انها سيدة قامت بوضع جثته داخل حفرة بعد حرقها ووصولها لدرجة التفحم — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) September 9, 2022

جريمه الجويده ومقتل حمزه وحسام الربيحات وبعدها جريمه القويسمه وقتل اثنان واليوم جريمه قتل في معان وجريمه قتل في الهاشمي الشمالي أرواح ازهقت بسب عدم وجود قانون رادع تفعيل قانون الإعدام أصبح واجب وألا نحن أمام الكثير من الجرائم وإرهاق الأرواح.#تفعيل_قانون_الاعدام#القصاص — معتز الربيحات (@meezo_86) May 2, 2021

حماة تقتل صهرها وتحرق جثته في الأردن

حماة تقتل صهرها وتحرق جثته في الأردن، وبعد تحريات من قبل أجهزة الأمن عن أسباب ودوافع وتفاصيل جريمة الأردن، حيث اعترفت والدة زوجة الضحية بقتل صهرها وحرق الجثة في محاولة منها لإخفاء معالم الجريمة، وأن سبب الجريمة، هي خلافات عائلية بين الطرفين، بينما لم يتبين طريقة تنفيذها، وهذا وقد تم أخذ عطوة أمنية مدتها 3 أيام وثلث من عائلة المجني عليه، كما تم إجلاء أقارب القاتلة بحسب العادات والتقاليد، ونشر ناشطون صورة للضحية، وذكروا أنه يدعى مهند عدنان ذيب السعايدة آل خطاب. مشيرين إلى أن حماته أطلقت عليه النار ثم أحرقت جثته إلى درجة التفحم، ووضعتها في حفرة، وبهذا القدر نكون قد نشرنا لكم، فيديو مروع أردنية تقتل زوج ابنتها وتحرق جثته.. سبب قتل امرأة أردنية لزوج ابنتها وحرقت جثته.