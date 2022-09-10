حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 29 إسرائيلياً في 109 نقاط مواجهة بالضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعداً في عمليات إطلاق النار وألقاء العبوات المتفجرة والحارقة، فيما استشهد 4 شبان وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 4 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما أصيب 29 جندياً ومستوطناً، ورصدت 109 نقاط مواجهة، بينها عملية طعن، و18 عملية إطلاق نار، و36 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 17 نقطة مواجهة في القدس المحتلة ونابلس وقلقيلية والخليل وبيت لحم ورام الله.

وأصيب مستوطنان خلال مواجهات في قرية سنجل قضاء رام الله، فيما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب حاجز الجلمة في جنين، وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في مخيم العزة، ومخيم الدهيشة، وترمسعيا، وعزون.

واستشهد يوم الخميس الشاب هيثم مبارك (17 عاماً) من خربة أبو فلاح برام الله، بعد تنفيذه عملية طعن أصيب خلالها جندي إسرائيلي بجراح.

وأحصيت 18 نقطة مواجهة في جنين ونابلس والقدس والخليل ورام الله وبيت لحم.

كما ألقيت عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال في مدينة جنين، وبرقين، وأبو ديس، وزجاجات حارقة في دير نظام، ومستوطنة "بيت إيل"، ومحيط قبر يوسف، وأبو ديس.

ونفذ مقاومون 4 عمليات إطلاق نار على أهداف للاحتلال في حوارة، ومدينة جنين، ومحيط قبر يوسف، ومستوطنة "كرمي تسور".

واعترف الاحتلال بإصابة أحد جنود بالرصاص خلال اشتباكات عنيفة في مدينة جنين، فيما أصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة "يتسهار"، ومستوطن بالرصاص في حوارة جنوب نابلس.

واستشهد يوم الأربعاء الشاب يونس غسان التايه (21 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة.

وأحصيت 19 نقطة مواجهة في القدس وطوباس وجنين وقلقيلية ونابلس ورام الله.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في اليامون، وحاجز بيت فوريك.

كما ألقوا عبوات متفجرة على قوات الاحتلال في حاجز الجلمة، وعزون، ومخيم الفارعة.

كذلك ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة على أهداف إسرائيلية في عزون، ومستوطنة "بيت إيل"، ومستوطنة "بيتار عيليت"، والطور.

واستشهد يوم الثلاثاء الشاب محمد موسى سباعنة (29 عاما) برصاص الاحتلال في جنين.

وأحصيت في ذات اليوم 16 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين ونابلس وقلقيلية.

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في مدينة جنين، وبيت أمر، وحاجز بيتونيا.

وأصيب مستوطن بعد رشق مركبته بالحجارة قرب مستوطنة "عصيون"، فيما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية سنجل قضاء رام الله، ومدينة جنين.

أما يوم الاثنين فاستشهد الشاب طاهر محمد زكارنة (19 عامًا) برصاص الاحتلال في قباطية.

وأحصيت 14 نقطة مواجهة في الخليل ورام الله وبيت لحم وجنين وسلفيت ونابلس وطوباس.

ونفذ مقاومون 4 عمليات إطلاق نار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت قباطية، ومخيم العين، والحي الشرقي جنين، وطوباس.

وألقيت عبوات متفجرة وزجاجات حارقة صوب معسكر الاحتلال المقام قرب مسجد بلال بن رباح.

وطالت الزجاجات الحارقة أيضاً أهدافاً إسرائيلية في مخيم العين، وقباطية، ومستوطنة "مجدال عوز"، وحوسان، ومستوطنة "أريئيل"، وحاجز تياسير.

ويوم الأحد أحصيت 15 نقطة مواجهة في الخليل ورام الله وجنين ونابلس وطوباس وقلقيلية.

ونفذ مقاومون 5 عمليات إطلاق نار في الأغوار الشمالية ورام الله والخليل ونابلس ورام الله.

وأصيب بعملية إطلاق النار في منطقة البقيعة بالأغوار 7 جنود إسرائيليين، فيما أصيب 4 آخرين في النبي صالح، وواحد بالحجارة في وادي الحرامية قريب سلواد.

وألقيت عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال في قريتي عابود، وراس كركر، كما ألقيت زجاجات حارقة في مثلث خرسا، وعزون.

ويوم السبت الماضي اسـتشهد الأسـيـر موسى هارون أبو محيميد (40 عامًا) من بيت تعمر نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

وأحصيت 10 نقاط مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية والطيبة.

وأصيب مستوطن بعد رشقه بالحجارة قرب دير استيا قضاء سلفيت، فيما ألقيت عبوات متفجرة على قوات الاحتلال في قرية عابود، وزجاجات حارقة صوب مستوطنة "مجدال عوز"، ومستوطنة "حفات يئير".