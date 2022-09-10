موعد نزول تحديث 16 ios.. مميزات نظام تحديث ios 16، هناك الملايين على مستوى العالم يهتمون بالتكنولوجيا، حيث إنهم يواضبون في البحث عن أحدث وأهم البرامج التي تهم فئات معينة عشاق التكنولوجيا والهواتف الذكية، حيث أطلقت شركة آبل الأمريكية نظام تحديث جديد يتعلق بالهواتف الذكية التي تصنعها وتبرزها وتصدرها للعالم أجمع، حيث إنها تواكب كل ما يهم ويفيد الناس التي تهتم بمواءمة التكنولوجيا، لذلك فإن الجميع ينتظر الحدث العظيم الذي يخص شركة آبل والذي ستهديه لمن يحمل جهازها الخلوي.

تحميل تحديث iOS 16

ويبحث عشاق التكنولوجيا عن، موعد نزول تحديث 16 ios.. مميزات نظام تحديث ios 16، وذلك بعد أن أعلنت شركة أبل الأمريكية عن إطلاق برنامج 16 ios، حيث أنها ستطلق نظام تحديث ios 16 المخصص لهواتف آيفون، في 12 سبتمبر المقبل أي يوم الاثنين المقابل، بمميزات أكثر سلاسة وأسرع في التواصل بفضل نظام تحديث ios 16 حيث سيتيح التحديث تعديل الرسائل المُرسلة والتراجع عنها، كما يتيح مجموعة متنوعة من التحسينات على شاشة القفل، ولذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تحميل تحديث iOS 16، لتتمتعوا بمزايا هذا التطبيق الجميل والمهم لعشاق آيفون.

🚨رسمياً بعد ٤ أيام تحديث الايفون iOS 16 متاح للجميع



الأجهزة المتوافقة 👇🏻 pic.twitter.com/H9J0WUnOGW — بن علي | سناب شات  (@imoh_42) September 7, 2022

رسميا، تحديث iOS 16 سينطلق للمستخدمين يوم 12 سبتمبر

والأجهزة المتوافقة من ايفون 8 فأحدث pic.twitter.com/ZwZTjnkYY2 — ‏خبير💚 📱🇸🇦 ايفون (@idawai1) September 7, 2022

Apple iOS 16 download

والناس لا تتوقف في البحث عن، Apple iOS 16 download، وخاصة بعد تحديث ios 16، وهو أحدث إصدارات نظام التشغيل الخاص بأجهزة iPhone التي تصدر سنوياً عن شركة أبل الأمريكية، ويتاح تحميل هذا الإصدار لجميع المستخدمين حول العالم على هواتفهم التي تدعم هذا النظام للاستفادة من التحديثات الجديدة للشركة، إذ إن شركة أبل أعلنت عبر الموقع الرسمي لها عن مجموعة من المزايا التي تجعل التواصل أسهل للبرنامج الجديد.

في تحديث iOS 16 الآيفون يقدر يتعرف على سماعة Airpods اذا اصلية او غير اصلية مع تنبيه يظهر عند محاولة ربط السماعة بالهاتف 😍 pic.twitter.com/0Yt1eUGFhQ — هيكسا استور - HEXA STORE (@hexa_sd) September 9, 2022

تحديث iOS 16 و wtachOS 9 بيكون يوم 12 سبتمبر رسمي للجميع — أسامة الضاوي (@Osama11) September 7, 2022

مميزات نظام تحديث ios 16- iOS 16 يدعم أي أجهزة