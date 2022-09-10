سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في الكويت اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويواصل المهتمين والباعة والمستهلكين البحث عن سعر الذهب في الكويت للتعرف على الأسعار الجديدة حيث قام فريق موقع فلسطين اليوم الاخباري في وضع هذه التفاصيل كاملة في السطور التالية :
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي على النحو التالي:
الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 17.04 دينار $55.24
سعر الذهب عيار 22 15.62 دينار $50.64
اسعار الذهب عيار 21 14.91 دينار $48.34
اسعار الذهب عيار 18 12.78 دينار $41.43
سعر الذهب عيار 14 9.94 دينار $32.23
سعر الذهب عيار 12 8.52 دينار $27.62
اسعار أوقية الذهب 529.91 دينار $1,718
اسعار جنيه الذهب 119.28 دينار $386.72
اسعار كيلو الذهب 17,039 دينار $55,244
سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 21
وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتي على النحو التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 سبتمبر 17.04 14.91 12.78 9.94 8.52
8 سبتمبر 16.97 14.85 12.73 9.90 8.48
7 سبتمبر 17.06 14.93 12.80 9.95 8.53
6 سبتمبر 16.91 14.79 12.68 9.86 8.45
5 سبتمبر 16.98 14.86 12.74 9.91 8.49
4 سبتمبر 16.99 14.87 12.74 9.91 8.50
3 سبتمبر 16.99 14.87 12.74 9.91 8.50
2 سبتمبر 16.97 14.85 12.73 9.90 8.48
1 سبتمبر 16.83 14.73 12.62 9.82 8.41
31 أغسطس 16.96 14.84 12.72 9.89 8.48
في نهاية المقالة التي نتحدث بها حول سعر الذهب في الكويت اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نال اعجابكم .