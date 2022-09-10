سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:56 ص
10 سبتمبر 2022
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية
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سعر الذهب في الكويت اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويواصل المهتمين والباعة والمستهلكين البحث عن سعر الذهب في الكويت للتعرف على الأسعار الجديدة حيث قام فريق موقع فلسطين اليوم الاخباري في وضع هذه التفاصيل كاملة في السطور التالية :

سعر الذهب في الكويت اليوم السبت

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي على النحو التالي:

الوحدة    دينار كويتى       دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      17.04 دينار      $55.24

سعر الذهب عيار 22       15.62 دينار      $50.64

اسعار الذهب عيار 21      14.91 دينار      $48.34

اسعار الذهب عيار 18      12.78 دينار      $41.43

سعر الذهب عيار 14       9.94 دينار        $32.23

سعر الذهب عيار 12       8.52 دينار        $27.62

اسعار أوقية الذهب 529.91 دينار    $1,718

اسعار جنيه الذهب 119.28 دينار    $386.72

اسعار كيلو الذهب 17,039 دينار     $55,244

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سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 21

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتي على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 سبتمبر          17.04  14.91  12.78  9.94    8.52

8 سبتمبر          16.97  14.85  12.73  9.90    8.48

7 سبتمبر          17.06  14.93  12.80  9.95    8.53

6 سبتمبر          16.91  14.79  12.68  9.86    8.45

5 سبتمبر          16.98  14.86  12.74  9.91    8.49

4 سبتمبر          16.99  14.87  12.74  9.91    8.50

3 سبتمبر          16.99  14.87  12.74  9.91    8.50

2 سبتمبر          16.97  14.85  12.73  9.90    8.48

1 سبتمبر          16.83  14.73  12.62  9.82    8.41

31 أغسطس       16.96  14.84  12.72  9.89    8.48

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في نهاية المقالة التي نتحدث بها حول سعر الذهب في الكويت اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نال اعجابكم .

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