سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في الكويت اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويواصل المهتمين والباعة والمستهلكين البحث عن سعر الذهب في الكويت للتعرف على الأسعار الجديدة حيث قام فريق موقع فلسطين اليوم الاخباري في وضع هذه التفاصيل كاملة في السطور التالية :

سعر الذهب في الكويت اليوم السبت

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي على النحو التالي:

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 17.04 دينار $55.24

سعر الذهب عيار 22 15.62 دينار $50.64

اسعار الذهب عيار 21 14.91 دينار $48.34

اسعار الذهب عيار 18 12.78 دينار $41.43

سعر الذهب عيار 14 9.94 دينار $32.23

سعر الذهب عيار 12 8.52 دينار $27.62

اسعار أوقية الذهب 529.91 دينار $1,718

اسعار جنيه الذهب 119.28 دينار $386.72

اسعار كيلو الذهب 17,039 دينار $55,244



سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 21

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتي على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 سبتمبر 17.04 14.91 12.78 9.94 8.52

8 سبتمبر 16.97 14.85 12.73 9.90 8.48

7 سبتمبر 17.06 14.93 12.80 9.95 8.53

6 سبتمبر 16.91 14.79 12.68 9.86 8.45

5 سبتمبر 16.98 14.86 12.74 9.91 8.49

4 سبتمبر 16.99 14.87 12.74 9.91 8.50

3 سبتمبر 16.99 14.87 12.74 9.91 8.50

2 سبتمبر 16.97 14.85 12.73 9.90 8.48

1 سبتمبر 16.83 14.73 12.62 9.82 8.41

31 أغسطس 16.96 14.84 12.72 9.89 8.48





في نهاية المقالة التي نتحدث بها حول سعر الذهب في الكويت اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نال اعجابكم .