بالفيديو في مثل هذا اليوم.." نتنياهو يـهرب من المنصة الانتخابية بقرار من جنرال المقاومة "بهاء أبو العطا"

في مثل هذا اليوم من عام 2019، تلقى رئيس وزراء حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الأسبق بنيامين نتنياهو، صفعة من النوع الثقيل، إذ إنه اضطر إلى الهروب من التجمع الانتخابي لـ "حزب الليكود" في مستوطنة "أسدود" التي تبعد نحو 40 كيلو متراً عن حدود قطاع غزة، وذلك بعدما وجه رجال سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأوامر قائد أركان المقاومة في ذلك الوقت الشهيد بهاء أبو العطا.

رشقة صواريخ "السرايا" سقطت قريبًا من مكان التجمع الانتخابي، وأدت إلى انطلاق صافرات الإنذار، وهو ما دفع بنيامين نتنياهو إلى الهروب، وسط تساؤل من المجتمع "الإسرائيلي" "إذا كان أكبر شخص في الكيان لا يأمن على نفسه فكيف سيشعر باقي سكان الكيان الغاصب"، وهو ما أدى إلى سقوطه المدوي في الانتخابات على حساب ائتلاف "نفتالي بينت- يائير لابيد".

وفي التفاصيل، وردت معلومات أمنية واستخباراتية عن عزم رئيس وزراء الأسبق بنيامين نتنياهو عزم التوجه إلى حفل انتخابي لحزب "الليكود" في مدينة اسدود المحتلة، حينها أعطى قائد أركان المقاومة الشهيد بهاء أبو العطا الأمر إلى غرفة عمليات "سعد" بتنفيذ تجاه مدينة "اسدود المحتلة، مكان تواجد بنيامين نتنياهو، والحفل الانتخابي.

استلم القرار الشهيد القائد سامح المملوك، من الشهيد القائد أبا سليم شخصياً، وبدوره أعطى الأمر لإحدى المجموعات الميدانية للقيام بالمهمة، فتأهب القادة الشهداء وقاموا بتنفيذ التعليمات على أكمل وجه، وأحدثوا ارباكاً في قلب نتنياهو الكيان أجمع، إذ رأى العالم أجمع هروب أكبر شخص في الكيان الغاصب آنذاك من على منصة الاحتفال، لتبقى وصمة عار في تاريخه، وهو كان دافعاً قوياً لسقوطه في الانتخابات.