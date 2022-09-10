ويبحث مئات الآلاف من الأشخاص في العراق عن سعر الذهب في العراق اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى التركيز الكبير في هذه المقالة التي نشرح من خلالها الأسعار لهذا المعدن الثمين وهو على النحو التالي :

سعر الذهب في العراق اليوم السبت

كما وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي على النحو التالي:

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 80,657 دينار $55.24

سعر الذهب عيار 22 73,936 دينار $50.64

اسعار الذهب عيار 21 70,576 دينار $48.34

اسعار الذهب عيار 18 60,494 دينار $41.43

سعر الذهب عيار 14 47,050 دينار $32.23

سعر الذهب عيار 12 40,328 دينار $27.62

اسعار أوقية الذهب 2,508,426 دينار $1,718

اسعار جنيه الذهب 564,611 دينار $386.72

اسعار كيلو الذهب 80,656,785 دينار $55,244



سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 سبتمبر 80,638 70,560 60,479 47,039 40,319

8 سبتمبر 80,230 70,203 60,173 46,801 40,115

7 سبتمبر 80,666 70,585 60,501 47,056 40,333

6 سبتمبر 79,803 69,830 59,854 46,552 39,902

5 سبتمبر 80,361 70,318 60,272 46,878 40,181

4 سبتمبر 80,441 70,387 60,332 46,924 40,220

3 سبتمبر 80,441 70,387 60,332 46,924 40,220

2 سبتمبر 80,328 70,289 60,247 46,858 40,164

1 سبتمبر 79,643 69,689 59,733 46,459 39,821

31 أغسطس 80,338 70,297 60,254 46,864 40,169



في نهاية المقالة التي نتحدث بها حول سعر الذهب في العراق اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .