سعر الذهب في العراق اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:07 ص
10 سبتمبر 2022
سعر الذهب في العراق اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء
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ويبحث مئات الآلاف من الأشخاص في العراق عن سعر الذهب في العراق اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى التركيز الكبير في هذه المقالة التي نشرح من خلالها الأسعار لهذا المعدن الثمين وهو على النحو التالي :

سعر الذهب في العراق اليوم السبت

كما وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي على النحو التالي:

الوحدة  دينار عراقي     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 80,657 دينار $55.24

سعر الذهب عيار 22  73,936 دينار $50.64

اسعار الذهب عيار 21 70,576 دينار $48.34

اسعار الذهب عيار 18 60,494 دينار $41.43

سعر الذهب عيار 14  47,050 دينار $32.23

سعر الذهب عيار 12  40,328 دينار $27.62

اسعار أوقية الذهب     2,508,426 دينار     $1,718

اسعار جنيه الذهب      564,611 دينار        $386.72

اسعار كيلو الذهب      80,656,785 دينار    $55,244

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سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي على النحو التالي:

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

9 سبتمبر      80,638       70,560       60,479       47,039       40,319

8 سبتمبر      80,230       70,203       60,173       46,801       40,115

7 سبتمبر      80,666       70,585       60,501       47,056       40,333

6 سبتمبر      79,803       69,830       59,854       46,552       39,902

5 سبتمبر      80,361       70,318       60,272       46,878       40,181

4 سبتمبر      80,441       70,387       60,332       46,924       40,220

3 سبتمبر      80,441       70,387       60,332       46,924       40,220

2 سبتمبر      80,328       70,289       60,247       46,858       40,164

1 سبتمبر      79,643       69,689       59,733       46,459       39,821

31 أغسطس    80,338       70,297       60,254       46,864       40,169

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في نهاية المقالة التي نتحدث بها حول سعر الذهب في العراق اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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