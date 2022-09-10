بالفيديو عملية فدائية في وضع النهار...إحراق برج عسكري "إسرائيلي" عند مدخل بيت أمر في الخليل يوقع 7 إصابات

أعلنت مصادر عبرية صباح اليوم السبت 10/9/2022 ، عن إصابة 7 جنود "إسرائيليين" بين المتوسطة والطفيفة بعد حرق عدد من شبان الاحتلال برجا عسكريا للاحتلال على مدخل بيت أمر شمال الخليل.

وقالت المصادر الإعلامية إن إسعافات نجمة داود هرعت للمكان وأنباء عن إصـابة 7 جنـود .

وذكرت مصادر محلية أن شاباً فلسطينياً نجح في اقتحام الموقع العسكري في وضح النهار، وإشعال النار فيه قبل انسحابه من المكان.

وأوضحت أن جنود الاحتلال كانوا نائمين لحظة اقتحام الموقع، واستيقظوا بعد أن امتدت النيران في المكان.

وهرعت سيارات الإسعاف الإسرائيلية إلى الموقع، وسط أنباء عن إصابة عدد من جنود الاحتلال بالاختناق.