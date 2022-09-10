بالفيديو عملية فدائية في وضع النهار...إحراق برج عسكري "إسرائيلي" عند مدخل بيت أمر في الخليل يوقع 7 إصابات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:16 ص
10 سبتمبر 2022
حرق برج عسكري عند مدخل بيت امر.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر

أعلنت مصادر عبرية صباح اليوم السبت 10/9/2022 ، عن إصابة 7 جنود "إسرائيليين" بين المتوسطة والطفيفة  بعد حرق عدد من شبان الاحتلال برجا عسكريا للاحتلال على مدخل بيت أمر شمال الخليل.

وقالت المصادر الإعلامية إن إسعافات نجمة داود هرعت للمكان وأنباء عن إصـابة 7 جنـود .

وذكرت مصادر محلية أن شاباً فلسطينياً نجح في اقتحام الموقع العسكري في وضح النهار، وإشعال النار فيه قبل انسحابه من المكان.

وأوضحت أن جنود الاحتلال كانوا نائمين لحظة اقتحام الموقع، واستيقظوا بعد أن امتدت النيران في المكان.

وهرعت سيارات الإسعاف الإسرائيلية إلى الموقع، وسط أنباء عن إصابة عدد من جنود الاحتلال بالاختناق.

 

 

متعلقات