سعر الذهب  في مصر كم النهارده اليوم السبت 10-9-2022 عيار 18 و21 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في مصر كم النهارده اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 18 و21 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث مئات الالاف عن سعر الذهب في جميع محافظات مصر خلال تعاملات اليوم في الأسواق المحلية ، وقد قام فريق فلسطين اليوم الإخبارية بوضع الأسعار لهذا المعدن الثمين وهو على النحو التالي

سعر الذهب في مصر كم النهارده اليوم السبت

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,271 شراء 1,275

عيار 22 بيع 1,165 شراء 1,169

عيار 21 بيع 1,112 شراء 1,116

عيار 18 بيع 953 شراء 957

عيار 14 بيع 741 شراء 744

عيار 12 بيع 635 شراء 638

الاونصة بيع 39,524 شراء 39,666

الجنيه الذهب بيع 8,896 شراء 8,928

الكيلو بيع 1,270,857 شراء 1,275,429

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,056 جنيه $55.24

سعر الذهب عيار 22 967.88 جنيه $50.64

اسعار الذهب عيار 21 923.90 جنيه $48.34

اسعار الذهب عيار 18 791.91 جنيه $41.43

سعر الذهب عيار 14 615.92 جنيه $32.23

سعر الذهب عيار 12 527.93 جنيه $27.62

سعر الذهب عيار 9 395.95 جنيه $20.72

اسعار أوقية الذهب 32,837 جنيه $1,718

اسعار جنيه الذهب 7,391 جنيه $386.72

اسعار كيلو الذهب 1,055,860 جنيه $55,244

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

في حين وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 سبتمبر 1,068 934.82 801.27 623.20 534.17

8 سبتمبر 1,062 929.60 796.79 619.72 531.19

7 سبتمبر 1,065 932.12 798.95 621.40 532.63

6 سبتمبر 1,054 922.30 790.54 614.86 527.02

5 سبتمبر 1,058 926.09 793.78 617.38 529.18

4 سبتمبر 1,063 929.86 797.02 619.90 531.34

3 سبتمبر 1,059 927.03 794.59 618.01 529.72

2 سبتمبر 1,060 927.49 794.99 618.32 529.98

1 سبتمبر 1,050 919.16 787.85 612.76 525.22

31 أغسطس 1,059 926.66 794.27 617.76 529.51





وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في مصر كم النهارده اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 18 و21 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .