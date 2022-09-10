سعر الذهب  في مصر كم النهارده اليوم السبت 10-9-2022 عيار 18 و21 للبيع والشراء بالمصنعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:34 ص
10 سبتمبر 2022
سعر الذهب  في مصر كم النهارده اليوم السبت 10-9-2022 عيار 18 و21 للبيع والشراء بالمصنعية
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سعر الذهب  في مصر كم النهارده اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 18 و21 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث مئات الالاف عن سعر الذهب في جميع محافظات مصر خلال تعاملات اليوم في الأسواق المحلية ، وقد قام فريق فلسطين اليوم الإخبارية بوضع الأسعار لهذا المعدن الثمين وهو على النحو التالي

سعر الذهب  في مصر كم النهارده اليوم السبت

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       بيع 1,271 شراء 1,275

عيار 22       بيع 1,165 شراء 1,169

عيار 21       بيع 1,112 شراء 1,116

عيار 18       بيع 953 شراء 957

عيار 14       بيع 741 شراء 744

عيار 12       بيع 635 شراء 638

الاونصة        بيع 39,524 شراء 39,666

الجنيه الذهب   بيع 8,896 شراء 8,928

الكيلو   بيع 1,270,857 شراء 1,275,429

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سعر الذهب  في مصر اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة     جنيه مصرى         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24          1,056 جنيه        $55.24

سعر الذهب عيار 22           967.88 جنيه      $50.64

اسعار الذهب عيار 21          923.90 جنيه      $48.34

اسعار الذهب عيار 18          791.91 جنيه      $41.43

سعر الذهب عيار 14           615.92 جنيه      $32.23

سعر الذهب عيار 12           527.93 جنيه      $27.62

سعر الذهب عيار 9 395.95 جنيه      $20.72

اسعار أوقية الذهب  32,837 جنيه      $1,718

اسعار جنيه الذهب   7,391 جنيه        $386.72

اسعار كيلو الذهب   1,055,860 جنيه $55,244

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سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

في حين وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم       عيار 24  عيار 21  عيار 18  عيار 14  عيار 12

9 سبتمبر 1,068   934.82 801.27 623.20 534.17

8 سبتمبر 1,062   929.60 796.79 619.72 531.19

7 سبتمبر 1,065   932.12 798.95 621.40 532.63

6 سبتمبر 1,054   922.30 790.54 614.86 527.02

5 سبتمبر 1,058   926.09 793.78 617.38 529.18

4 سبتمبر 1,063   929.86 797.02 619.90 531.34

3 سبتمبر 1,059   927.03 794.59 618.01 529.72

2 سبتمبر 1,060   927.49 794.99 618.32 529.98

1 سبتمبر 1,050   919.16 787.85 612.76 525.22

31 أغسطس         1,059   926.66 794.27 617.76 529.51

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وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب  في مصر كم النهارده اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 18 و21 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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