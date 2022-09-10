طالع سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 9 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 10-9-2022، تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، لذلك يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات الدولار الأمريكي و اليورو و العملات الأخرى في أسواق مصر و البنوك بشكل يومي، لكي تكونوا على اطلاع دائم على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

سعر صرف الدولار في مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات صباح السبت 10 أيلول سبتمبر 2022 لدى البنك المركزي وماكينات الصراف الآلي والبنوك التجارية.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصعد سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى مستوى 19.26 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع، مقابل 19.22 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

وزاد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى مستوى 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، مقابل 19.22 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليتداول عند مستوى 19.28 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.27 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم في مصر

وقفز سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 19.27 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع، مقابل 19 جنيهًا للشراء، و19.08 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وارتفع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، مقابل 18.95 جينه للشراء، و19.07 جنيه للبيع أمس.

كما زاد سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر إلى مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، مقابل 18.97 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع أمس.

وصعد سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) إلى نحو 19.14 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقابل 19 جنيهًا للشراء، و19.16 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 22.21 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع، مقابل 21.95 جنيه للشراء، و22.05 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى نحو 22.07 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع، مقابل 21.97 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع أمس.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر، إلى مستوى 22.07 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع، مقابل 22.10 جنيه للشراء، و22.34 جنيه للبيع أمس.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) إلى مستوى 22.09 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع، مقابل 21.96 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى نحو 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.11 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي بمصر) إلى نحو 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك مصر، زاد سعر الريال السعودي اليوم إلى مستوى 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص بمصر) إلى نحو 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

زاد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى نحو 5.24 جنيه للشراء، و5.26 جنيه للبيع، مقابل 5.23 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 62.39 جنيه للشراء، و62.65 جنيه للبيع، مقابل 62.08 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع أمس.