أسعار الذهب اليوم | شاهد أسعار الذهب النهاردة السبت 10 يوليو 2022 في مصر

أسعار الذهب في مصر من جميع العيارات بالمصنعية في تعاملات اليوم السبت 10 يوليو 2022، تزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل عن أسعار الذهب في مصر، من قبل المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج رجال و نساء، لذلك يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر مقابل الجنيه المصري متأثرة بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

أسعار الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 1075 جنيها (55.62 دولار)، مقابل 1065 جنيها (55.32 دولار) خلال تعاملات أمس بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

وصعد جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليبلغ 806.05 جنيها (41.72 دولار)، مقابل 798.67 جنيها (41.49 دولار) خلال تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 626.92 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 537.36 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

صعد جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) مسجلا 940.4 جنيها (48.67 دولار) مقابل 931.79 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 12 دولاراً.