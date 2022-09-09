مونديال 2022: افتتاح حاشد لاستاد لوسيل مضيف المباراة النهائية

افتتحت قطر استاد لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية لمونديال 2022 في كرة القدم، ومضيف المباراة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر، اليوم الجمعة، بمباراة حاشدة على "كأس سوبر لوسيل" بين الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية.

وامتلأت مدرجات الملعب الذي يتسع لثمانين ألف متفرّج، باستثناء الطابق الأول من المدرج الشرقي حيث أقيم حفل غنائي سبق المباراة أحياه الفنان المصري عمرو دياب.

وكان مؤسّس قطر الحديثة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، قد اختار لوسيل موطنا له في القرن التاسع عشر، فبنى فيها قلعة تقع على بعد 23 كلم من مدينة الدوحة، وقد اشتُق اسم المدينة من "الوسل" وهي نبتة نادرة تعتبر منطقة لوسيل موطنها الأصلي.

وقال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم ناصر الخاطر: "باق 70 يوما لبداية كأس العالم، هذه (المباراة) محطة مهمة لنا ونحن راضون عن الحدث، الجمهور كبير، سنعالج المشاكل التي ظهرت من ناحية الدخول إلى الملعب وغيرها".

واستاد لوسيل المجهّز بأنظمة تبريد، هو آخر الملاعب السبعة المبنية حديثاً، تفتتحه الدولة الخليجية الغنية بالغاز، وقد استقبل مباراة تجريبية بين العربي والريان في 11 آب/أغسطس الماضي، في الجولة الثانية من الدوري القطري.

ويحتضن الملعب الضخم في المدينة الحديثة عشر مباريات خلال المونديال هي الأرجنتين - السعودية، البرازيل - صربيا، الأرجنتين - المكسيك، البرتغال - الأوروغواي، السعودية – المكسيك، والكاميرون - البرازيل في دور المجموعات، إضافة إلى مباراة في كل من دور الـ16، وربع النهائي، نصف النهائي والنهائي.

وتقام المباريات الـ64 للمونديال على ثمانية ملاعب، سبعة منها جديدة هي لوسيل، البيت، أحمد بن علي، 974، الثمامة، الجنوب والمدينة التعليمية، إضافة إلى تطوير استاد خليفة الدولي، وقد اختبرتها في بطولات مختلفة مثل كأس العالم للأندية وكأس العرب ومسابقات محلية.

وتستضيف قطر بدءا من 20 تشرين الثاني/نوفمبر كأس العالم على مشارف الشتاء، نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة صيفا (بلغت 34 درجة مئوية مساء الجمعة وقت المباراة)، في النسخة الأكثر تقاربا في التاريخ الحديث للبطولة، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من استادات المونديال 75 كيلومترا.

ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر إلى الدولة البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.

ودخل عدد كبير من الجماهير السعودية والمصرية عبر منفذ أبو سمرة الحدودي الذي يبعد 110 كلم عن الدوحة و450 كلم عن العاصمة السعودية الرياض.

وقال المشجع السعودي سعود الدوسري لوكالة "فرانس برس": "دخول سهل جدا جدا، أشكر قطر على تنظيم هذا الحدث ولم يكن هناك أي عوائق، هذه تجربة جديدة واختبار لحضور اليوم الواحد في كأس العالم".

وأضاف المشجع المصري محمد مجاهد: "فعّلت التذاكر من خلال بطاقة هيّا، دخلنا فقط بالجواز وكان الاندماج جيدا".