تعرف على ميزات هاتف iPhone 14 Pro Max المذهلة

ميزات مذهلة بهاتف iPhone 14 Pro Maxكشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أبل، النقاب عن العديد من المنتجات الجديدة في حدث Far Out، بما في ذلك أحدث إصدار من هواتفها الذكية، iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، و تصدرت مميزات إصدارات هاتف آيفون14 محركات البحث العالمية خلال الساعات الماضية، حيث يبحث الكثير من الأشخاص و هواة اقتناء احدث إصدارات الهواتف النقالة من آبل عن خصائص الهواتف الجديدة التي أطلقتها شركة آبل مؤخراً، و لذلك فإن فريق وكالة فلسطين اليوم يوضح لكم في هذه المقالة أهم ميزات هواتف آيفون 14 الجديدة.

ميزات هاتف iphone 14 pro max 2022

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، جلب iPhone 14 Pro Max أحد أكبر التغييرات في تاريخ آيفون، فإذا كنت ترغب في معرفة التغييرات والميزات الجديدة التي قدمتها آبل لهاتفها الرائد آيفون 14 برو ماكس تابع قراءة السطور التالية.

أهم ميزات هاتف iPhone 14 Pro Max

كاميرا بدقة 48 ميجابكسل: تتميز العديد من هواتف أندرويد بعدسات كاميرا متطورة بميجابكسل أعلى بكثير، ولكن على الرغم من أن هاتف آبل الرائد iPhone 13 Pro Max يقدم عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلا أن أجهزة iPhone لديها واحدة من أفضل كاميرات الهواتف المحمولة الموجودة في العالم، تنافس تلك الموجودة في هواتف هواوي وسامسونج وشاومي، والتي تمتلك كاميرا ذات عدد ميجابيكسل أعلى من آيفون .





2. اكتشاف الحوادث والاتصال بالنجدة: تحاول شركة آبل تقديم بعض الميزات الفريدة التي ستجعل المستهلكين يسعون إلى الترقية وتحديث معظم أجهزة iPhone القديمة إلى iPhone 14، فعندما يتعلق الأمر بالسلامة يهتم الجميع بسلامتهم لاسيما أثناء قيادة السيارة، ما تفعله هذه الميزة هو أنه يمكنها اكتشاف متى تتحرك بسرعة عالية في حالة القيادة أو ركوب الدراجة النارية.

وفي حال حدوث خطأ ما على الطريق أو تعرض مالك الجهاز للسقوط أو تورط في حادث سير على الطريق، سيقوم هاتف آيفون 14 برو ماكس بالاتصال تلقائيًا بالمساعدة في حالات الطوارئ بعد 10 ثوانٍ، هذه الميزة الحصرية لسلسلة آيفون 14 وسلسلة Apple watch 8، حيث تأمل أبل أن تساعد أجهزتها في انخفاض نسبة الحوادث على الطريق، والاستحواذ على نسبة كبيرة من الحصة السوقية لهواتف أندرويد بفضل هذه الميزة.





خدمة الاتصال بالأقمار الصناعية: نقطة بيع أخرى رائعة لسلسلة iPhone 14 ستكون هذه الميزة الخاصة، من المؤكد أن أي شخص يحب الذهاب في مغامرات سيشعر بأمان أكثر من أي وقت مضى بوجود iPhone 14 Pro Max معه، فإذا صادف وضللت الطريق وخرجت عن نطاق التغطية الخلوية أو تغطية Wi-Fi ، ستساعدك تقنية الاتصال بالأقمارالصناعية الموجودة على iPhone 14 ، من إرسال واستقبال رسائل الطوارئ وطلب المساعدة للخروج من هذا المأزق، أيضا نظرًا لأن هذه الخدمة متصلة عبر الأقمار الصناعية، يمكن أيضًا اكتشاف موقعك الدقيق بواسطة العائلة والأصدقاء بسهولة شديدة .

خدمة الاتصال بالأقمار الصناعية

هاتف بدو شريحة SIM : قالت أبل أن سلسلة iPhone 14 ، ستأتي دون فتحة شريحة SIM لاسيما للموديلات التي سيتم بيعها في الولايات المتحدة، حيث سيتميز هاتف iPhone 14 Pro Max ، بدعم شريحة eSim ، وهي عبارة عن شريحة SIM رقمية تتيح لك تنشيط باقة خلوية من شركة الاتصالات بدون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، مما يتيح للمستخدمين بإنشاء باقات اتصال خلوي متعددة على جهازٍ واحد، والاتصال بسهولة أو نقل باقاتهم الحالية رقميا بسرعة وسهولة أكبر، وهي بديل أكثر أمانا لشريحة SIM الفعلية.



