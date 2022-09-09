منتدى العلاج الطبيعي الفلسطيني يُطلق حملة زيارات لمستشفيات قطاع غزة

أَطلق منتدى العلاج الطبيعي الفلسطيني في الاتحاد الاسلامي في النقابات حملة زيارات للزملاء والزميلات في مستشفيات قطاع غزة، وذلك احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي والذي ويصادف الثامن من سبتمبر من كل عام.

وهنأ مسؤول منتدى العلاج الطبيعي د.محمد العنزي خلال زيارته للزملاء باليوم العالمي، وتقدم بالشكر الجزيل لهم على حملهم الأمانة و الإنسانية العظيمة في خدمة المرضى وكل ما يحتاجونه .

وأكد العنزي بأن المنتدى سيكون بجانب الزملاء في جميع أنشطتهم رغم التحديات التي تواجه المهنة والزملاء، مؤكداً مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة التي تعزز من دور المهنة .

وأشار العنزي إلى أن المنتدى في الأيام القادمة سيطلق سلسلة دورات تدريبية تساعد الأخصائيين في حياتهم العلمية والعملية، والمنتدى سيبقى بجانبهم من أجل خدمتهم ومساندتهم بكافة الإمكانية المتاحة.

وخلال زيارة مدير وحدة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة د. سامي عويمر تقدم بالتهنئة من الزملاء والزميلات بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.

وتمنى عويمر التميز والازدهار للعاملين في العلاج الطبيعي، مباركًا الجهود التي يقوم بها المنتدى، والتي تترك أثراً إيجابياً في نفوس الإخوة الزملاء والزميلات.

وتقدم د.عويمر بجزيل الشكر لمنتدى العلاج الطبيعي على الزيارة الطيبة، متمنيًا لهم مزيد من التميز والتقدم في خدمة المهنة.

وفي كلمة نقيب نقابة العلاج الطبيعي الفلسطينية د. أحمد النجار بارك للزملاء في مهنة العلاج الطبيعي بمناسبة هذا اليوم، وتمنى لهم مزيداً من التقدم والازدهار في خدمة مهنة العلاج الطبيعي.

وأثنى النجار الجهد الذي يقوم به منتدى العلاج الطبيعي الفلسطيني، وأعضاءه من حملات زيارات ودورات، مشيداً بدور المنتدى البارز والحفاظ على وحدة المهنة والارتقاء بها.

وفي نهاية الزيارات قدم منتدى العلاج الطبيعي هدية متواضعة تحمل شعار المنتدى، وشعار اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، وتوزيع النشرات التوعوية على الزملاء والزميلات .