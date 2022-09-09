ترددات بي إن سبورت bein sports المفتوحة نايل سات تحديث 2022 لمشاهدة مباراة الزمالك و الهلال السعودي

تردد قناة بي ان سبورتس beIN Sports HD" المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي تتجه الأنظار نحو ملعب "لوسيل" لمشاهدة المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الزمالك والهلال و الهلال السعودي مساء اليوم الجمعة 9 يوليو 2022 عبر قناة بي ان سبورتس المفتوحة، و لذلك يضع فريق فلسطين اليوم الإخبارية بين أيديكم التردد الجديد لقناة بي ان سبورتس 2022 لمشاهدة مباراة الزمالك و الهلال السعودية مباشرة و بدون تقطيع.

تردد قناة بي ان سبورتس beIN Sports HD" الناقلة لمباراة الزمالك و الهلال السعودي

و رصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية خلال الساعات الماضية عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث العالمية عن ترددات القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و الهلال السعودي، من بينها قناة الكأس القطرية و قناة بي ان سبورتس، و نوضح لكم في هذه المقالة تردد قناة بي ان سبورتس 2022 على القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة الزمالك و الهلال السعودي

و ستقام مباراة الزمالك و الهلال السعودي اليوم الجمعة على كأس سوبر لوسيل، في أكبر ملاعب كأس العالم 2022، والذي سيستضيف نهائي المونديال في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويخوض الزمالك المباراة بصفته بطل الدوري المصري، فيما يلعبها الهلال باعتباره حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

تجدر الإشارة إلى أنه سيكون هناك حفل غنائي كبير قبل انطلاق المباراة، يحييه المطرب المصري الشهير عمرو دياب.

تردد قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD " المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل

على نايل سات

التردد: 11013

معدّل استقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

على سهيل سات

التردد: 11547

معدّل استقطاب: عامودي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3