أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم، سعر الذهب والتي استفادت أسعار الذهب من تراجع الدولار الأمريكي، وصعدت اليوم الجمعة، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، كما ارتفع الطلب على المعدن النفيس في ظل تراجع الدولار، حتى في الوقت الذي تعهد فيه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1726.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش. ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع وصعد حوالي 1% هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1738.1 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "إلى جانب تصحيح مسار الدولار، يوفر تراجع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أجواء إيجابية للذهب".

وهبط الدولار أكثر من 1% لأدنى مستوى في ما يربو على أسبوع، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر/أيلول.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 18.85 دولار للأوقية، وزادت بنسبة 4.7% خلال الأسبوع.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 884.73 دولار ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو/حزيران.

أما البلاديوم فصعد 1.3% إلى 2165.72 دولار ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو/ تموز.