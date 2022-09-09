سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة، والذي ارتفع متأثرا بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن عيارات الذهب في جمهووية مصر العربية، لا سيما مع زيادة الاهتمام من قبل المواطنين خاصة التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصرافة والصاغة، فقررنا أن يقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 1075 جنيها (55.62 دولار)، مقابل 1065 جنيها (55.32 دولار) .

وصعد جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليبلغ 806.05 جنيها (41.72 دولار)، مقابل 798.67 جنيها (41.49 دولار) خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 626.92 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 537.36 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

صعد جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) مسجلا 940.4 جنيها (48.67 دولار) مقابل 931.79 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.