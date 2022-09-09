إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا صباح السبت

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، أنه سيتم إعلان تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، بشكل رسمي، صباح السبت.

وحسب وكالة "فرانس برس"، يجتمع مجلس الخلافة في بريطانيا في العاشرة من صباح السبت بتوقيت لندن (9 بتوقيت غرينتش) في قصر سانت جيمس.

وسيتم الإعلان رسميا عن ذلك بعد ساعة من الاجتماع (11:00 بتوقيت لندن) من على شرفة القصر ومن ثم في كل مقاطعات المملكة المتحدة في اليوم التالي.

وذكرت الوكالة أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس قد تعهدت اليوم الجمعة بـ "ولاء وتفاني" الأمة للملك تشارلز الثالث.

يشار إلى أنه رسميا أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس عن عمر يناهز 96 عاما ولكن ينتظر فقط الإعلان الرسمي غدا السبت.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن الأمير تشارلز هو وريث العرش المباشر وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة.

وأعلن قصر باكنغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، حيث تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.

وخلال فترة النظر إلى الجثمان، يجري الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا لمدة 4 أيام، يزور خلالها اسكتلندا وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، ويسير في معظم الجولة سيرا على الأقدام.

كما سيحصل الأمير تشارلز على لقب "الملك تشارلز الثالث".