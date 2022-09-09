إيران: نحن أكبر ضحايا الأسلحة الكيماوية في العصر الحديث

أكدت إيران أنها أكبر ضحايا الأسلحة الكيماوية في العصر الحديث، مشيرة إلى وجوب تدمير جميع مخزونات تلك الأسلحة على مستوى العالم.

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، أوضح مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية رضا نجفي، أن بلاده هي "أكبر ضحايا الأسلحة الكيماوية في التاريخ الحديث"، مشددا على أن "أهداف معاهدة الأسلحة الكيماوية لن تتحقق من دون التدمير الكامل لجميع أنواع مخزونات الأسلحة الكيماوية وانضمام الدول التي هي خارج المعاهدة".

تأكيدات نجفي جاءت خلال لقاء له مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس، والذي تم خلاله استعراض آثار الحظر الأمريكي الأحادي الجانب على صحة وعلاج جرحى تلك الأسلحة في ايران.

وقد طلب المسؤول الإيراني من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، "بذل جهوده لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لهؤلاء الجرحى".

وشدد نجفي على "ضرورة التنفيذ الكامل والفعال وغير التمييزي لأحكام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وامتثال الدول لالتزاماتها بموجب المعاهدة فيما يتعلق بالتعاون الدولي، وخاصة تبادل المواد والمعدات الكيمياوية للأغراض السلمية، وإزالة العوائق أمام تجارة الكيماويات بين الدول الأعضاء، وعدم فرض عقوبات أحادية الجانب تتعارض مع المعاهدة بين الدول الأعضاء".