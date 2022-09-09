أول رد فعل للاتحاد المغربي على أحداث مباراة المغرب والجزائر

وجه الاتحاد المغربي لكرة القدم رسالة احتجاج إلى الاتحاد العربي للعبة على إثر الأحداث التي رافقت مباراة المنتخب المغربي ومضيفه الجزائري في نهائي بطولة كأس العرب أمس الخميس.

وحصد المنتخب الجزائري (منظم البطولة) اللقب بعد فوزه على المغرب 4-2 بركلات الترجيح، بعدما تعادلا في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

واختتمت المباراة باشتباكات عنيفة بين لاعبي المنتخبين، وتسببت تلك الأحداث في استياء اتحاد كرة القدم المغربي الذي سارع لمخاطبة الاتحاد العربي للعبة، مستنكرا ما وقع لمنتخب ناشئيه عقب صافرة نهاية المباراة.

وجاء في بيان نشره الاتحاد المغربي على موقعه: "على إثر الأحداث اللارياضية والاعتداءات الوحشية التي تعرض لها أعضاء المنتخب المغربي لأقل من سبعة عشرة سنة بعد نهاية المباراة التي جمعت النخبة الوطنية ونظيرتها الجزائرية، برسم منافسات نهاية كأس العرب لأقل من 17 سنة، التي اختتمت أطوارها بمدينة وهران بالجزائر، وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد العربي لكرة القدم أعربت من خلالها عن:

1- الإدانة الشديدة للأحداث الوحشية والهمجية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني من طرف لاعبي الفريق الخصم والجماهير التي اقتحمت أرضية الملعب.

2- تستغرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للغياب التام للأمن في حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة.

3- مطالبة الاتحاد العربي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات الصارمة وفق القوانين واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم".

واختتم الخطاب فقال "تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن أسفها العميق لغياب أبجديات الروح الرياضية أثناء هذه المباراة، وتؤكد أنها ستسخر كل الإمكانيات القانونية من أجل صون حقوق أشبال الأطلس وترسيخ مبادئ الروح الرياضية التي غابت جملة وتفصيلا في أعقاب هذه المباراة النهائية التي جمعت بين لاعبين تقل أعمارهم عن 17 عاما".