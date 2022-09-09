بالصور خان يونس: القوى الوطنية والإسلامية تنظم مسيرة نصرة للأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:29 م
09 سبتمبر 2022
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نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة خان يونس، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة نصرةً للمسجد الأقصى والمرابطين فيه، ضد اعتداءات الاحتلال الصهيوني.

وشارك في المسيرة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي إلى جانب حشد غفير من جماهير شعبنا، مرددين هتافات دعم وتأييد للمرابطين بالمسجد الأقصى ومنددين بانتهاكات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق المقدسيين.

ودعا الأسير المبعد من القدس محمد حمادة، الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها التاريخية والتحرك العاجل والفاعل للدفاع عن القدس والاقصى وحمايته من خطر التهويد وطمس معالمه الإسلامية.

وقال حمادة: إن "القدس مثلت وفي القلب منها المسجد الاقصى منارة لمن خاضوا غمار المواجهة مع الاحتلال ومكانتها في قلب ووعي كل فلسطيني، مشددًا على أن شعبنا أقسموا ألا يتركوا سيف القدس حتى يندحر المحتل عن فلسطين.

وأكد أن القدس بوصلة الصراع مع العدو الصهيوني، داعيًا إلى بذل كل الخطوات السياسية والدبلوماسية والاعلامية للدفاع عنه.

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