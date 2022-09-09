أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية

واصلت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 9-9-2022 مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، وتجاوزت بيتكوين الـ20 ألف دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2022 ، لتصل إلى 1.02 تريليون دولار مقابل 979.04 مليار دولار.

وبالرغم من مكاسب اليوم، بيتكوين ما تزال متراجعة 60% عن أعلى مستوى بلغته هذا العام.

سعر بيتكوين اليوم

قفز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم بنحو 6.37% لتصل إلى 20497.1 دولار.

وقفزت القيمة السوقية لبيتكوين لتصل إلى 393 مليار دولار، وفي ظل تلك المكاسب فأن العملة الرقيمة الأشهر عالميا حققت مكاسب خلال الأسبوع ككل بلغت 2.1%، ويأتي ذلك بعد فترة من تجاوز بيتكوين مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

زاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 4.44% ليصل إلى 1,705.09 دولار.

وتقدم سعر بينانس كوين Binance coin BNB أكثر من 3.91% ليبلغ 290.2 دولار.

وصعد سعر عملة الريبل XRP بنحو 4.48% ليسجل 0.349 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 3.58% إلى 0.4901 دولار.