أمريكي ينجو بأعجوبة من تمساح قطع ذراعه!

تعرض الأمريكي إيريك ميردا، إلى هجوم قاتل من تمساح في ولاية فلوريدا الأمريكية، لكنه تمكن من النجاة بأعجوبة ليروي قصته.

وقال موقع "سي بي إس نيوز" الأمريكي:" كان هناك ما لا يقل عن 6 من هجمات التمساح هذا الموسم حول منطقة خليج تامبا".

وقال إريك:" إنه ضاع في الغابة خلال رحلة تخييم بالقرب من نهر مياكا، جنوب غرب فلوريدا، وعندما وجد البحيرة أخيرًا، قرر السباحة بدلاً من التجول على أمل أن يصل للمخيم أسرع".

وأضاف الرجل: "لم يكن قرار السباحة القرار الأذكى الذي يمكن أن يتخذه رجل من فلوريدا، فبمجرد أن نظرت إلى الأعلى ووجدت تمساحًا على جانبي الأيمن، حاولت السباحة بسرعة لكنه أمسك بذراعي بالكامل وبدأ يسحبني لأسفل".

وتابع: "حاولت أن أقاتل من أجل حياتي، لقد قام بسحبي 3 مرات لأسفل النهر وكنت أقاوم كل مرة وأصعد مجددًا، وأخيرًا قطع ذراعي في المرة الثالثة وغاص لأسفل"

وذكر الموقع، أن معاناة ميردا لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أمضى 3 أيام يحاول إيجاد طريقة للخروج من الغابة.