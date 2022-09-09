موقع عبري: الوضع في الضفة يُقلق "إسرائيل" والإدارة الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن الوضع في الضفة يعد مصدر قلق كبير للمؤسسة الأمنية في "إسرائيل" وحتى الإدارة الأمريكية.

وقال باراك رافيد مراسل موقع واللا العبري:" إن الوضع في الضفة الغربية يشكل مصدر قلق كبير للمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" وعلى الأقل للإدارة الأمريكية".

وأضاف رافيد:" الزيارة التي قامت بها مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف إلى "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي زادت من الشعور بأننا في بداية فترة سيئة للغاية".

وتابع قائلاً:"عرض رئيس "الشاباك" على مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى بيانات عن عدد العمليات التي نفذها الفلسطينيون في الأشهر الأخيرة مقارنة بالعام الماضي".

وأردف رافيد:" إن "إسرائيل" لا ترغب في دخول المدن في الضفة، ولكنها تفعل ذلك بسبب عدم وجود خيار آخر، وقال رئيس الشاباك في لقاء مع باربرا ليف: "الوضع على الأرض أسوأ مما يبدو".

ويُشار إلى أنه تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل 5 عمليات إطلاق نار ، و12 نقطة للمواجهة مع قوات الاحتلال.