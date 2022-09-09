الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم في الضفة المحتلة .

وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من مدينة بيت لحم خلال حملة مداهمات وتفتيش واسعة شنتها فجر اليوم.

وأوضحت المصادر، أن المعتقلين هم: قصي بلال حمامرة (19 عاما)، من قرية حوسان غربا، وبلال سمير معيوي (35 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وايمن نواف القيسي (22 عاما)، مخيم العزة شمالا.

جدير ذكره أن تشن قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة حملة اعتقالات واسعة في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.