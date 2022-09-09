تشارلز الثالث يتولى يتوج ملكاً جديداً لبريطانيا

في اللحظة التي توفيت فيها الملكة اليزابث انتقل العرش تلقائيا وبدون مراسم لولي العهد تشارلز أمير ويلز السابق.

ويُشار إلى أن هناك عددا من الخطوات العملية، والتقليدية، التي يجب أن يمر بها حتى يتوج ملكا.

وبحسب "بي بي سي"، فأحد أعماله الأولى هو تحديد الاسم الذي سيحمله من الآن فصاعداً وبالفعل أصبح اسمه الرسمي الملك تشارلز الثالث.

وعلى الرغم من أنه وريث العرش، فإن الأمير وليام لن يصبح تلقائيا أمير ويلز، ومع ذلك، فقد ورث على الفور لقب والده الآخر وهو دوق كورنوال، وستعرف زوجته كاثرين باسم دوقة كورنوال.

وسيكون هناك أيضا لقب جديد لزوجة تشارلز، التي سيكون لقبها الكامل هو الملكة القرينة Queen Consort.

وأعلن تشارلز ملكا بصفة رسمية، ولكن ضمن مراسم التنصيب سيحدث ذلك في قصر سانت جيمس في لندن أمام هيئة مراسمية تُعرف باسم مجلس الجلوس على العرش.