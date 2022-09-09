الذكرى الحادية والعشرون لاستشهاد المجاهد عبد الفتاح راشد

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس:

بتاريخ 4 إبريل عام 1969م كانت قرية أرتاح بمحافظة طولكرم على موعد مع فارسها عبد الفتاح محمد راشد، لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة، حيث تلقى تعليمه في مدارس قرية أرتاح.

في صفوف الجهاد:

بدأ فارسنا عبد الفتاح مشواره الجهادي منذ الصغر، حيث برز دوره في المشاركة في انتفاضة الحجارة عام 1987م، ضد قوات الاحتلال، كما شارك هو ومجموعة من رفاقه بأسر تاجر مجواهرات يهودي عام 1989م وطالبوا بإطلاق سراح الأسرى.

وقد تعرض فارسنا للاعتقال أكثر من مرة، حيث أمضى ثماني سنوات في سجون الاحتلال، وعقب الإفراج عنه التحق في صفوف سرايا القدس مع اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م.

شهيدًا على طريق القدس:

بتاريخ 9 سبتمبر عام 2001م قرر فارسنا أن يعيد أمجاد عملية بيت ليد البطولية، فاستقل سيارته المفخخة منطقلاً نحو مفرق بيت ليد، وقام بتفجيرها بحافلة صهيونية موقعًأ القتلى والإصابات في صفوفهم ويلبي النداء وينهي حياته بالحلم الذي طالما انتظره مقبلاً غير مدبر.