ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 9-9-2022

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 9-9-2022، ونقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل مستمر أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث يبحث الكثير من الناس عن اسعار الدولار في سوريا لأنها تهم شريحة كبيرة من الناس ويتابعونها باستمرار وخاصة التجار والمستثمرين، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان، سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 9-9-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال اعجابكم.

ارتفاع سعر الدولار في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة 9-9- 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).





سعر الدولار في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا ليصل إلى 4420 ليرة للشراء، و4445 ليرة للبيع، مقابل 4405 ليرات للشراء، و4430 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني

صعد سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4408 ليرة للشراء، و4438 ليرة للبيع، مقابل 4361 ليرة للشراء، و4391 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1174 ليرة للشراء، و1184 ليرة للبيع، مقابل 1171 ليرة للشراء، و1180 ليرة للبيع أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 1200 ليرة للشراء، و1210 ليرة للبيع، مقابل 1197 ليرات للشراء، و1206 ليرات للبيع أمس.

وزاد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصعد إلى 14312 ليرة للشراء، و14418 ليرة للبيع، مقابل 14256 ليرة للشراء، و14362 ليرة للبيع أمس.