فوز مثير لفياريال ووست هام يقلب الطاولة!

سجّل فياريال الإسباني فوزًا مثيرًا وقاتلا على ضيفه ليخ بوزنان البولندي 4 – 3، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمسابقة "كونفرنس ليغ" في كرة القدم.

وأحرز الفرنسي فرانسيس كوكلان هدف الفوز في الدقيقة 89 لفياريال، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2021، المسابقة الأوروبية الثانية بعد دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الضيوف سريعًا في الدقيقة الثانية عبر ميكال سكوراس، إلا أن أصحاب الأرض ردوا بثلاثة أهداف في الشوط الأول عبر النيجيري صامويل تشوكويزي (32) وثنائية أليخاندرو بايينا (36 و40)، إلا أن ليخ بوزنان عاد بثنائية السويدي ميكايل إيشاك في الشوط الثاني (46 من ركلة جزاء و61) قبل أن يخطف فريق المدرب أوناي إيمري الفوز.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل أوستريا فيينا النمسوي سلبًا مع هبوعيل بئر السبع "الإسرائيلي".

في الاولى، تعادل فيورنتينا الإيطالي مع أر أف أس اللاتفي 1 - 1، وفاز باشاك شهير التركي على مضيفه هارتس الإسكتلندي 4 - صفر.

وفي الثانية، فاز أندرلخت البلجيكي على ضيفه سيلكيبورغ الدنماركي 1 - صفر، فيما قلب وست هام يونايتد الطاولة على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني محولا تخلفه بهدف في الشوط الأول سجله أندري كورديا (34) إلى فوز بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها غاريد بوين (69) والإيطالي إيمرسون (74) والجامايكي ميشال أنتونيو (74).

وفي الرابعة، تعادل نيس مع ضيفه كولن الالماني 1 - 1 في مباراة شهدت أعمال عنف واشتباكات بين المشجعين في المدرجات. وتم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 55 دقيقة، بعد اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين أسفرت عن عدة جرحى.

وأصيب 32 شخصًا في هذه الاشتباكات العنيفة من الجانبين، من بينهم أربعة أدخلوا إلى المستشفى وأحدهم سقط من 5 أمتار في المدرجات وتم نقله "بشكل عاجل للغاية"، وهو "فرنسي، مؤيد من باريس كان في المدرجات الألمانية" وفق ما أفادت ولاية إلامن.

وعلى أرض الملعب، افتتح كولن التسجيل عبر ستيفن تيغرز (19) فيما عادل الجزائري أندي ديلور لنيس (62 من ركلة جزاء).

في المجموعة ذاتها، تعادل سلوفاتسكو التشيكي مع ضيفه بارتيزان الصربي 3 - 3.

وفي السابعة، تعادل بلقاني الكوسوفي مع كلوج الروماني، وسيفاسبور التركي مع سلافيا براغ التشيكي 1 - 1، وفي الرابعة تعادل سلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع جالغيريس فيلنيوس الليتواني صفر - صفر، وفاز بازل السويسري على بيونيك الأرميني 3 - 1.

وأما في الخامسة، تعادل فادوتس من ليشتنشتاين مع أبولون ليماسول القبرصي صفر - صفر، وخسر دنيبرو-1 الأوكراني أمام ألكمار الهولندي صفر - 1، وفي السادسة تعادل مولده النرويجي مع خنت البلجيكي، وشامروك روفرز الإيرلندي مع ديورغاردن السويدي صفر - صفر.