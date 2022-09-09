ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 9-9-2022

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أسعار الذهب في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن، اليوم الجمعة 9-9-2022، رغم هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.







أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.2 دينار (55.23 دولار)، مقابل 38.79 دينار (54.64 دولار) خلال تعاملات أمس بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) 34.3 دينار (48.32 دولار) مقابل 33.49 دينار (47.12 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مسجلا 29.4 دينار (41.42 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1219 دينارا (1718 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 274.4 دينار (386.58 دولار).





أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم ، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم.