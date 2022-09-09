لمواجهة التصعيد.. "لابيد" يقترح تقوية الأجهزة الأمنية للسلطة

اقترح رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، أمس الخميس، أن يتم تقوية الأجهزة الأمنية للسلطة كطريقة لوقف التصعيد بالضفة المحتلة.

وقال لابيد خلال جلسة عقدها، أمس، لتقييم الأوضاع في الضفة:" إن واحدة من الطرق لكبح التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، هي تقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المدن الفلسطينية".

وكان عقد رئيس حكومة الاحتلال، أمس، جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة قادة الجيش ورؤوساء الأجهزة الأمنية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته وتصعيده في مدن الضفة الغربية لتنفيذ اعتقالات ضمن حملة "كاسر الأمواج" بحق مقاومين فلسطينيين.

ويُشار إلى أن اقتحامات الاحتلال للمدن الفلسطينية تُواجه بمقاومة شعبية ومسلّحة على وجه الخصوص في مدينتي جنين ونابلس، وهي المناطق التي تخشى "إسرائيل" فقدان سيطرة السلطة الفلسطينية عليها.