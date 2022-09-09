بالصور إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس

أصيب مستوطن، فجر اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار قرب منطقة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي":" إنه ورد بلاغ عن إطلاق نار خلال الليل من مركبة فلسطينية نحو مركبة "إسرائيلية" في منطقة حوارة، ما أدى لتحطم زجاجها، وإصابة مستوطن بجروح طفيفة".

وأضاف المتحدث:"خلال تمشيط المنطقة، عثرت القوات على حقائب ظهر، كما تواصل البحث عن المنفذين".

وفي أعقاب العملية، أغلقت قوات الاحتلال حاجز "زعترة" جنوب نابلس بعد إطلاق نار استهدف مركبتين للمستوطنين في حوارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عوريف وجماعين وعينابوس جنوب نابلس، واقامت سواتر ترابية على مدخلها.

ويُشار إلى أنه تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل 4 عمليات إطلاق نار ، و12 نقطة للمواجهة.

جدير ذكره أنه كثفت كتائب سرايا القدس"جنين- نابلس- طوباس- قباطية- طولكرم) في الضفة المحتلة خلال الأيام الأخيرة من عمليات إطلاق النار تجاه الاحتلال، والتصدي لاقتحامات جيش الاحتلال لمدن الضفة المحتلة وخاصة جنين ونابلس.



