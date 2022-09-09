طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 9-9-2022، أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويكون الطقس حاراً في ساعات الظهيرة وبين الحادية عشرة والرابعة تحديداً. مع المساء يعتدل الطقس وتنخفض الحرارة ليسود جو لطيف ومريح خاصة في المناطق الجبلية بينما يسود جو مزعج مع رطوبة عالية في المناطق السحلية وفي المناطق السهلية في شمال الضفة الغربية والسهول الشمالية. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 10-9-2022

تبقى الحرارة اليوم دون تغير يذكر، ويبقى الجو صيفياً حاراً نسبياً الى حار فترة الظهيرة ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر . ويسود جو بارد نسبي في المناطق المرتفعة. ومنعش في باقي المناطق. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 11-9-2022

تبقى الأجواء الحارة نسبياً هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة تحديداً، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين . ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلاً ومريحاً ولطيفاً ومنعشاً. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 12-9-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة .وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام . ويسود خلال النهار جو صيفي عادي مائل للحرارة في فترة الظهيرة فقط. مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش ومائل للبرودة في أعالي الجبال والقمم العالية. والله تعالى أعلى وأعلم.