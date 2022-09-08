كم سعر الذهب في مصر النهارده اليوم الجمعة 9-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والجنيه وحرص فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع سعر الذهب في مصر بعد ان لاحظنا وجود عمليات بحث واسعة جدًا من قبل المهتمين والمستثمرين والباعة والمستهلكين حيث يترنح السعر بين الحين والأخر خاصة أن الأسعار لهذا المعدن في الأشهر شهد صعودًا وانخفاضًا بسبب الاحداث العالمية والأزمات الدولية التي لحقت مؤخرا من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي ويترتب الان على جميع الزوار إلى استكمال باقي المقالة حتى النهاية .

كم سعر الذهب في مصر النهارده اليوم الجمعة 9-8-2022

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 243,429 شراء 242,857

عيار 22 بيع 223,143 شراء 222,619

عيار 21 بيع 213,000 شراء 212,500

عيار 18 بيع 182,571 شراء 182,143

عيار 14 بيع 142,000 شراء 141,667

عيار 12 بيع 121,714 شراء 121,429

الاونصة بيع 7,570,629 شراء 7,552,857

الجنيه الذهب بيع 1,704,000 شراء 1,700,000

الكيلو بيع 243,428,571 شراء 242,857,143



سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 كم النهارده

في حين وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 138,068 ليرة $54.95

سعر الذهب عيار 22 126,563 ليرة $50.37

اسعار الذهب عيار 21 120,812 ليرة $48.08

اسعار الذهب عيار 18 103,553 ليرة $41.21

سعر الذهب عيار 14 80,540 ليرة $32.06

سعر الذهب عيار 12 69,034 ليرة $27.48

اسعار أوقية الذهب 4,293,914 ليرة $1,709

اسعار جنيه الذهب 966,499 ليرة $384.67

اسعار كيلو الذهب 138,067,987 ليرة $54,952

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة للبيع والشراء



سعر الذهب في مصر عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 سبتمبر 138,819 121,470 104,116 80,978 69,410

6 سبتمبر 137,470 120,289 103,104 80,191 68,735

5 سبتمبر 138,294 121,010 103,722 80,672 69,147

4 سبتمبر 138,432 121,131 103,825 80,752 69,216

3 سبتمبر 138,432 121,131 103,825 80,752 69,216

2 سبتمبر 138,238 120,961 103,680 80,639 69,119

1 سبتمبر 137,058 119,929 102,795 79,951 68,529

31 أغسطس 138,254 120,975 103,692 80,648 69,127

30 أغسطس 139,320 121,908 104,492 81,271 69,660

29 أغسطس 140,484 122,926 105,364 81,949 70,242



وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول كم سعر الذهب في مصر النهارده اليوم الجمعة 9-8-2022 عيار 21 و18 والتي نقوم يوميا في نشرها لنشر جميع المستجدات بخصوص السعر نتمنى ان تكون قد تعرفتم على سعر الذهب بكل اريحية تامة .