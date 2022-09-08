سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 9-8-2022 عيار 21 و18بالدولار والليرة .. سعر الذهب اليوم في سوريا

وضع لكم فريق فلسطين اليوم عن سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 9-8-2022 عيار 21 و18 وباقي العيارات وتضمن هذه المقالة التي اعدها فريق فلسطين اليوم كامل العيارات بالدولار والليرة كامل التفاصيل ، ويقوم الفريق يوميا بوضع ونشر سعر الذهب اليوم في سوريا بسبب الاهتمام الكبير من المواطنين والمهتمين والمستثمرين والباعة وغيرهم في معرفة أسعار المعدن الثمين وعن التفاصيل فهو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 243,429 شراء 242,857

عيار 22 بيع 223,143 شراء 222,619

عيار 21 بيع 213,000 شراء 212,500

عيار 18 بيع 182,571 شراء 182,143

عيار 14 بيع 142,000 شراء 141,667

عيار 12 بيع 121,714 شراء 121,429

الاونصة بيع 7,570,629 شراء 7,552,857

الجنيه الذهب بيع 1,704,000 شراء 1,700,000

الكيلو بيع 243,428,571 شراء 242,857,143



سعر الذهب في سوريا اليوم للبيع والشراء

كما وقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 138,044 ليرة $54.94

سعر الذهب عيار 22 126,541 ليرة $50.36

اسعار الذهب عيار 21 120,791 ليرة $48.08

اسعار الذهب عيار 18 103,534 ليرة $41.21

سعر الذهب عيار 14 80,526 ليرة $32.05

سعر الذهب عيار 12 69,022 ليرة $27.47

اسعار أوقية الذهب 4,293,161 ليرة $1,709

اسعار جنيه الذهب 966,330 ليرة $384.60

اسعار كيلو الذهب 138,043,751 ليرة $54,942



سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 سبتمبر 138,819 121,470 104,116 80,978 69,410

6 سبتمبر 137,470 120,289 103,104 80,191 68,735

5 سبتمبر 138,294 121,010 103,722 80,672 69,147

4 سبتمبر 138,432 121,131 103,825 80,752 69,216

3 سبتمبر 138,432 121,131 103,825 80,752 69,216

2 سبتمبر 138,238 120,961 103,680 80,639 69,119

1 سبتمبر 137,058 119,929 102,795 79,951 68,529

31 أغسطس 138,254 120,975 103,692 80,648 69,127

30 أغسطس 139,320 121,908 104,492 81,271 69,660

29 أغسطس 140,484 122,926 105,364 81,949 70,242



وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 9-8-2022 عيار 21 و18 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .