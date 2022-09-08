سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 9-8-2022 عيار 21 و18بالدولار والليرة .. سعر الذهب اليوم في سوريا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:22 م
08 سبتمبر 2022
سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 9-8-2022 عيار 21 و18بالدولار والليرة .. سعر الذهب اليوم في سوريا
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وضع لكم فريق فلسطين اليوم عن سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 9-8-2022 عيار 21 و18  وباقي العيارات وتضمن هذه المقالة التي اعدها فريق فلسطين اليوم كامل العيارات بالدولار والليرة كامل التفاصيل ، ويقوم الفريق يوميا بوضع ونشر سعر الذهب اليوم في سوريا بسبب الاهتمام الكبير من المواطنين والمهتمين والمستثمرين والباعة وغيرهم في معرفة أسعار المعدن الثمين وعن التفاصيل فهو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 243,429 شراء 242,857

عيار 22 بيع 223,143 شراء 222,619

عيار 21 بيع 213,000 شراء 212,500

عيار 18 بيع 182,571 شراء 182,143

عيار 14 بيع 142,000 شراء 141,667

عيار 12 بيع 121,714 شراء 121,429

الاونصة بيع 7,570,629 شراء 7,552,857

الجنيه الذهب       بيع 1,704,000 شراء 1,700,000

الكيلو    بيع 243,428,571 شراء 242,857,143

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سعر الذهب في سوريا اليوم للبيع والشراء

كما وقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة    ليرة سورية         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      138,044 ليرة     $54.94

سعر الذهب عيار 22       126,541 ليرة     $50.36

اسعار الذهب عيار 21      120,791 ليرة     $48.08

اسعار الذهب عيار 18      103,534 ليرة     $41.21

سعر الذهب عيار 14       80,526 ليرة      $32.05

سعر الذهب عيار 12       69,022 ليرة      $27.47

اسعار أوقية الذهب 4,293,161 ليرة   $1,709

اسعار جنيه الذهب 966,330 ليرة     $384.60

اسعار كيلو الذهب 138,043,751 ليرة         $54,942

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سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 سبتمبر          138,819         121,470         104,116         80,978 69,410

6 سبتمبر          137,470         120,289         103,104         80,191 68,735

5 سبتمبر          138,294         121,010         103,722         80,672 69,147

4 سبتمبر          138,432         121,131         103,825         80,752 69,216

3 سبتمبر          138,432         121,131         103,825         80,752 69,216

2 سبتمبر          138,238         120,961         103,680         80,639 69,119

1 سبتمبر          137,058         119,929         102,795         79,951 68,529

31 أغسطس       138,254         120,975         103,692         80,648 69,127

30 أغسطس       139,320         121,908         104,492         81,271 69,660

29 أغسطس       140,484         122,926         105,364         81,949 70,242

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وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 9-8-2022 عيار 21 و18 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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