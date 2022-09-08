4 عمليات إطلاق نار و12 نقطة مواجهة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الضفة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل 4 عمليات إطلاق نار ، و12 نقطة للمواجهة.

وأدت أعمال المقاومة إلى تسجيل إصابتين في صفوف الجنود والمستوطنين، إلى جانب تفجير عبوتين ناسفتين، و4 زجاجات حارقة، و5 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبتين للمستوطنين.

وسجلت القدس اندلاع مواجهات في بدو والطور، فيما اندلعت مواجهات في النبي صالح وسنجل ووحاجز بيت إيل في رام الله، وألقى الشبان الحجارة صوب مركبات المستوطنين كما حطموا مركبة أخرى في ترمسعيا.

أما في قلقيلية، فاستهدف الشبان في عزون استهداف مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة مرتين خلال الليلة الماضية، وأصيب مستوطن بعد إلقاء الحجارة على سيارته في جيت.

وأطلق مقاومون النار في محيط قبر يوسف في نابلس، كما اندلعت مواجهات في المنطقة وفي مخيم بلاطة وبيت دجن وبورين، وشهدت نابلس عملية إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال.

وكما أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مخيم جنين وفي حي الهدف، وأصيب جندي إثر اندلاع مواجهات والقاء حجارة، واندلعت مواجهات في حي الهدف وبرقين وعلى حاجز الجلمة.

وألقى الشبان حجارة صوب مركبات المستوطنين في الخليل، وحطموا مركبة مستوطنين.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية ، فسجلت الضفة اشتباكات وإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين وحي الهدف في محافظة جنين، واعترف العدو بإصابة جندي خلال المواجهات ، وكذلك استهداف حاجز الجلمة بالعبوات الناسفة .

كما شهدت إطلاق نار واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام محيط قبر يوسف في مدينة نابلس ومخيم بلاطة واندلاع مواجهات في بورين وبيت دجن، و إصابة مستوطن بجروح جرّاء رشقه بالحجارة قرب قرية جيت شرق قلقيلية، وإلقاء زجاجات حارقة متكرر على مركبات المستوطنين في عزون.

وسجلت الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلقاء الحجارة والتسبب بأضرار في مركبات المستوطنين بالقرب من مستوطنة بيت إيل و قرية ترمسعيا في محافظة رام الله، وإلقاء الحجارة وتحطيم مركبات مستوطنين بالقرب من مستوطنة كريات أربع في محافظة الخليل.