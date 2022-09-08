وضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية الإجابة عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عن شهر 9 سبتمبر 2022 في غزة والضفة ، بعد أن لاحظنا وجود عمليات بحث واسعة على محرك جوجل الشهير حيث يريد المنتفعون والبالغ عددهم اكثر من 100 ألف منتفع من هذه الشيكات في معرفة موعد صرفها ، لا سيما أن الاتحاد الأوربي قامت مؤخرًا بإعادة تمويل الشؤون بعد انقطاع دامت لأشهر عدة ما سبب حالة من الياس وزيادة في معاناة الاسرة المستفيدة وهي اسر فقيرة.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عن شهر 9 سبتمبر 2022

ويبحث مستفيدو الشون كل يوم عن، موعد صرف شيكات الشؤون شهر 9 سبتمبر 2022- موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022، حيث إنه في العادة وقبل تداعي الأزمة المالية التي طالت السلطة، كانت الوزارة تصرف 4 دفعات سنوية لمستفيدي الشؤون، تبدأ من 750 شيكلا حتى 1800 شيكل، حسب الشروط التي تنطبق على كل أسرة، حيث لم يتم صرف الدفعات لتلك الأسر منذ نحو سنتين على التوالي، باستثناء دفعة 400 شيكل قبل نحو شهرين، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022، حال تحديده رسمياً من الجهات المختصة، كوزارتي التنمية الاجتماعية والمالية.

متى موعد صرف شيكات الشؤون عن شهر 9 سبتمبر 2022

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022- موعد صرف أول دفعة كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية، وفي الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2022، خرج وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بتصريح قال فيه إن وزارة التنمية قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية إلى وزارة المالية، وهناك فحص يقوم به الاتحاد الأوروبي عليها، وهذا يستغرق 3 – 4 أسابيع، حيث ان انتهى أسبوعين من تاريخ تصريحات وزير التنمية، يعني متبقي لتاريخ الصرف أسبوعين آخرين على أقصى تقدير وفق تصريحاته، إلا إن المستفيدين لا يمكنهم الوثوق بالتصريحات قبل أن يتم الإعلان رسميا عن موعد الصرف.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة 2022

ولا يتوقف المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعي، في البحث عن، أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم غزة- موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022، حيث تستفيد 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، ويفترض صرف المخصصات لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات مُعلنة، مرة كل 3 أشهر، ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم، موعد صرف شيكات الشؤون شهر 9 سبتمبر 2022- موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022، والاعلان الرسمي سيكون من وزارة التنمية الاجتماعية.