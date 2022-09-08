مسؤول "إسرائيلي" يهاجم "لابيد": لا نملك ما يُغطي تهديده لإيران

هاجم اللواء يتسحاك بريك مفوض شكاوى الجنود ومُعد تقرير إخفاقات جيش العدو واستعداده للحرب، اليوم الخميس، رئيس وزراء العدو يائير لبيد الذي هدد إيران أمس.

واعتبر بريك في لقاء مع راديو واينت، أن تهديد لبيد "محرج ومهين"، متسائلاً: "بماذا تهاجمون؟".

وقال بريك: "نحن لا نملك عددًا كافياً من صواريخ "العصا السحرية" و"حيتس"، وما نملكه هو فقط عدد بالكاد يكفي لحماية المواقع الاستراتيجية والحيوية؛ لأنها صواريخ باهظة الثمن ولا يستطيع الاقتصاد "الإسرائيلي" تغطية صناعة مثل هذه الصواريخ بأعداد كبيرة".

وأضاف المسؤول الكبير:" أن ما نملكه من صواريخ القبة الحديدية معد للتعامل مع الصواريخ الصغيرة، وعندما نفدت من مخازننا هرع "جانتس" إلى الولايات المتحدة لطلب المساعدة في تغطية نفقات إنتاجها وتعويض النقص".

وأوضح بريك، أن القوات الجوية غير مؤهلة لحسم أي معركة، والدليل على ذلك ما حدث في "حارس الأسوار".