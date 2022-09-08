في المواجهة القادمة.. "حزب الله" سيطلق 4000 صاروخ في اليوم الواحد

كشف قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أوري غوردين، اليوم الخميس، عن التحديات التي ستواجهها "إسرائيل" ولا سيما في ظلّ التوترات مع حزب الله في لبنان.

وقال غوردين في مقابلة مع موقع واللا العبري:" إننا عندما ننظر مواجهة في لبنان نتحدث عن 4000 صاروخ في اليوم وكل مواقعنا الاستراتيجية" بما فيها "المقرات الحكومية ستكون أهدافاً".

واضاف غوردين:"نحن ننظر الى كتلة كبيرة جدا من نيران حزب الله موجهة نحو الخلف باتجاه المدن والمستوطنات والقرى، وبعضها سيصيب منطقة مبنية ولن يتم اعتراضها، وسيكون هناك عدد كبير من الضحايا".

وتابع قائلاً :" إذا كان يسقط في عملية "بزوغ الفجر" كل ساعة صاروخاً واحداً في منطقة مبنية، في هذه الحالة سيكون هناك 10 صواريخ تسقط في جميع أنحاء الشمال في الساعة واحدة، هذه كمية كبيرة من الأحداث التي يجب أن نكون مستعدين لها، وترتيب القوات التي ستستجيب للمنطقة ونريد أن يتصرف المواطن في بطريقة صحيحة للغاية".

جدير ذكره أن الأوضاع بين "حزب الله" وكيان الاحتلال تشهد توتراً كبيراً على خلفية رغبة الاحتلال باستخراج الغاز من حقل "كاريش" المتنازع عليه مع لبنان.