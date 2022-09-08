لينو: رحيلي عن آرسنال ليس له علاقة بالأداء

شن الألماني، بيرند لينو، حارس مرمى آرسنال السابق، هجومًا حادًا على الفريق اللندني، بعد رحيله في الميركاتو الصيفي الأخير.



وانضم لينو لصفوف فولهام الشهر الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني.

وقال لينو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عندما أدركت أن الأمر لا يتعلق بالأداء أو الجودة، كنت أعلم أنه يجب عليّ الرحيل".



وأضاف :"أثناء التحضير للموسم الجديد، رأيت أن الأمر لا يتعلق بالأداء، بل بالسياسة فقط، كان من الواضح لي أن الرحيل هو الخيار الأنسب".



وتابع: "أهم شيء بالنسبة لي هو أن أستعيد إيقاعي مرة أخرى، خاصة وأنني لم أتمكن فعليًا من التدريب بشكل صحيح في آرسنال، ولم يكن لدي أي استعداد".



ويأمل لينو أن يحجز مكانًا في قائمة ألمانيا المشاركة في مونديال قطر 2022.