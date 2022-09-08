تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV 2022 الجديد نايل سات-تردد قناة الشروق السودانية الجديد 2022 علي الاقمار الصناعية، تعد قناة الشروق السودانية الفضائية من أهم ثلاث قنوات فضائية في دولة السودان وذلك يرجع لصدق منهجها التي تسير عليه في عرضها للأخبار طوال اليوم بدون تشفير للقناة مما يتيح الفرصة لكل المشاهدين من حول العالم الاطلاع على أخبار السودان فهي تعتمد في عرضها للبرامج الإخبارية على المصداقية والشفافية في عرضها للأحداث، الأمر الذي جعل من القناة من ضمن القنوات الأكثر بحثاً على محركات البحث قوقل وغيرها من محركات البحث لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تردد قناة الشروق السودانية الجديد نايل سات 2022/2023م.

تردد قناة الشروق السودانية

وتقدم القناة محتوى متميز يجمع بين الاخبار والسياسه وبرامج الاجتماعية والترفيهية لإدخال البهجة والسرور على الشعب السوداني، وقناة الشروق السودانية هي واحدة من أهم ثلاث قنوات في دولة السودان يقبل عليها الملايين من المشاهدين ليس من السودان فقط ولكن من جميع أنحاء العالم من المشاهدين المهتمين معرفه اخبار واقعة على أرض السودان فهي تقدم محتواها بصدق كبير دون اي تحيز او تزييف وتتمتع ايضا امكانيات تساعدها على ذلك، حصري للقناه على تقديم محتوى يجمع بين السياسة والترفيه لإزالة الملل عن المشاهد والروتين فهي تهتم بطرح كل شيء على ارض الواقع وكل ما يهم الشعب السوداني و يشغل تفكيره .

تردد قناة الشروق السودانية 2022 الجديد

وتسعى Ashorooq TV إلى بث مضمون ومتميز، فهو عبارة عن مزيج بين البرامج الاجتماعية والسياسية والترفيهية والاخبارية، قناة الشروق السودانية تقوم بعرض كافة الأحداث بشكل مباشر عن طريق الاعتماد على المراسلين المنتشرين في كافة أنحاء العالم، وتسعى القناة إلى عرض محتوى يكون على أعلى مستوى من المصداقية الشفافية.

وتعتبر Ashorooq TV من ضمن أكثر ثلاث قنوات موجودة بدولة السودان، حيث يتابعها العديد من المشاهدين، ولا يقتصر المتابعين على الأفراد الموجودة في السودان فقط، وإنما يتابعها عدد من المشاهدين من كافة أنحاء العالم، وبالتحديد المهتمين بالإطلاع على الأخبار التي تدور في السودان.

تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV الجديد 2022

وضمن مقالنا تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV 2022 الجديد نايل سات-تردد قناة الشروق السودانية الجديد 2022 علي الاقمار الصناعية، وقناة الشروق السوداني تم انطلاق بثها في يناير عام 2008 أثناء الاحتفالات بعيد استقلال السودان، انطلق البث من دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي ملك رجل الاعمال السوداني “جمال الوالي”. تهتم قناة الشروق السودانية بأخبار دولة السودان بشكل خاص وأخبار الدول الإقليمية والعالمية بشكل عام. تعمل قناة الشروق السودانية على استراتيجية بعض الأهداف والتي تم وضعها أثناء البدء في إنشاء القناة.

تردد قناة الشروق السودانية الجديد 2022 علي الاقمار الصناعية

وفي مقالنا تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV 2022 الجديد نايل سات-تردد قناة الشروق السودانية الجديد 2022 علي الاقمار الصناعية، وحازت قناة الشروق على قاعدة جماهيرية وشعبية واسعة دون غيرها من القنوات الأخرى، وهذا لم تنل عليه قناة الشروق بمحض الصدفة بل إنها نالت عليه تبعاً لكون برامجها تبث السعادة والسرور في القلوب، كما أن التنوع الذي يتمتع به المحتوى الذي تبثه بات من أكثر ما تميزت به، وجاء تردد قناة الشروق السودانية الجديد نايل سات 2022 على النحو التالي:

القمر : نايل سات.

التردد : 11411.

كذلك، معدل التصحيح : 4/3.

معامل الترميز : 27500.

الجودة : SD.

كذلك، الاستقطاب : V.

تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV على النايل سات

تتمتع القناة بأنها تقوم ببث محتوى مفيد، من شأنه يساعد كافة أفراد الشعب السوداني في التعرف على ما يحدث في البلاد، وتبث القناة مضمون جذاب وشيق، حتى تستقطب نسبة كبيرة من المشاهدين ولكسر الروتين.

وتقوم قناة الشروق 2023 ببث العديد من البرامج السياسية، كما أنها تقوم ببث البرامج المعدة خصيصاً للأسرة، فهي تلقي الضوء على المشاكل التي تحدث في كل أسرة، وتعمل القناة على مدار الـ 24 ساعة بدون حدوث أي انقطاع أو تشويش.

من الجدير بالذكر أن القناة تعرض محتواها بشكل مجاني وبدون دفع أي مبلغ مالي لمتابعتها، وتعتمد القناة في بثها على جودة الصوت العالية والصورة الواضحة الخالية من أي عيوب، كما تعتمد قناة الشروق 2023 في بثها على فريق عمل مميز ويتمتع بمستوى عالي من الخبرة، وتواجد المحبة والألفة بين الفريق حتى يتم إخراج وإنتاج عمل متميز ومختلف.

تردد قناة الشروق السودانية hd

تردد قناة الشروق السودانية على النايل سات

وفي مقالنا تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV 2022 الجديد نايل سات-تردد قناة الشروق السودانية الجديد 2022 علي الاقمار الصناعية، تقوم القناة ببث العديد من البرامج المختلفة، والتي تتوافق مع كافة الأذواق والفئات العمرية المتنوعة، والتي جاءت كالتالي: