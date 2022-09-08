ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان يلتقي السفير الكوبي 

زار ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات اللبنانية محفوظ منور، سفير كوبا في لبنان خورخي ليون كروز في مقر السفارة الكوبية

اللقاء كان فرصة لشكر سعادة السفير على حضوره في مهرجان "وحدة الساحات" الطريق إلى القدس الذي أقامته الحركة في بيروت بالتزامن مع غزة والضفة ودمشق.

كما وضع وفد "الجهاد" السفير الكوبي في وقائع العدوان الصهيوني على قطاع غزة واعتداءاته المستمرة على أهلنا في الضفة الغربية والقدس، والمواجهات البطولية التي يخوضها أبطال شعبنا ومقاومتنا في الضفة الغربية. وأكد على أن استمرار حصار قطاع غزة يشكل عدوانًا دائمًا، وأن خيار "حركة الجهاد الإسلامي" هو مقاومة الاحتلال حتى دحره عن أرضنا الفلسطينية المحتلة.

وتطرق الوفد إلى مجمل التطورات السياسية، والاستهدافات التي تسعى الإدارة الأمريكية إليها، ومنها عزل فلسطين عن عمقها العربي والإسلامي، من خلال اتفاقيات التطبيع بين كيان الاحتلال وبعض الأنظمة العربية، على حساب الحق الفلسطيني.

وقد أكد الجانبان على عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والكوبي، وعلى السعي لتعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم حقوق شعوبنا ومصالحه المستهدفة من أميركا وربيبتها الحركة الصهيونية العالمية.

من جانبه، شكر سعادة السفير خورخي ليون كروز ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" على هذه الزيارة، معتبرًا تلبيته لدعوة "الجهاد" ووجوده في المهرجان موقفًا كوبيًّا، يؤكد على استمرار دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الصهيوني. كما أثنى على دور "حركة الجهاد الإسلامي" وتمسكها بالمقاومة، وعلى موقفها الصلب في مواجهة الاحتلال، وعلى دورها الجامع في الإطار السياسي، وتفويتها الفرصة على العدو الصهيوني الذي حاول زرع الشقاق بين الفلسطينيين وبث بذور الفتنة بين فصائله المقاومة، مؤكدًا أن كوبا كما كانت إلى جانب فلسطين وشعبها ستبقى ملتزمة بهذه القضية، وداعمة لها باستمرار، إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه.