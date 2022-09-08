سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الصحفية لمى غوشة حتى الثلاثاء القادم

مددت سلطات الاحتلال اعتقال الصحفية لمى غوشة حتى الثلاثاء القادم، وقد تم تقديم لائحة اتهام بحقها.

وكانت قد مددّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة، حتى اليوم الخميس.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة المُعتقلة غوشة، في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، يوم الأحد، واعتقلتها، بعد الاستيلاء على هاتفها وجهاز الحاسوب الخاص بها.

جدير ذكره أن الصحفية متزوجة وهي أم لطفلين، وطالبة في جامعة بيرزيت للدراسات العليا، وتعمل غوشة مع عدة وسائل إعلامية فلسطينية محلية.