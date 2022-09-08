خروج الأسير عبد الله العارضة من العزل إلى سجن نفحة

أفادت مصادر خاصة بخروج الأسير القائد عبد الله العارضة من العزل الانفرادي في سجن إيشل إلى سجن نفحة.

وتأتي هذه الخطوة عقب الاتفاق الذي أبرمته الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي والذي كان من أهم مطالبه خروج الأسير عبد الله العارضة من العزل.

وكانت إدارة السجون قد فرضت على الأسير العارضة العزل الانفرادي عقب عملية "نفق الحرية" في 6-9-2022م، بتهمة تقديم المساعدة للأسرى الستة الذين استطاعوا نزع حريتهم.

يذكر أن الأسير العارضة خاض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في 27-4-2022م، رفضًا لتمديد أمر عزله الانفراديّ، في أعقاب عملية "نفق الحرّيّة".