الأسير القائد عبد الله العارضة يصل سجن نفحة الصحراوي بعد عام من عزله

أفادت مصادر خاصة، ظهر اليوم الخميس، بخروج الأسير القائد عبد الله العارضة من العزل الانفرادي في سجن إيشل إلى سجن نفحة.

ووفقا للمصادر، فأن هذه الخطوة تأتى عقب الاتفاق الذي أبرمته الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي والذي كان من أهم مطالبه خروج الأسير عبد الله العارضة من العزل.

وفي نفس السياق، أكدت مؤسسة مهجة القدس في تصريح صحفي، تطبيقًا للاتفاق التي تم ما بعد الخطوات التصعيدية ما بين الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي وإدارة سجون الاحتلال، وصول الأسير القائد عبد الله العارضة أمير الهيئة القيادية السابق لأسرى الجهاد إلى سجن نفحة الصحراوي ليكون بين زملائه بعد عام من عزله على خلفيه نفق الحرية (جلبوع).

وعلق أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون "الإسرائيلية"، مساء الإثنين الماضي 5/9/2022م، خطواتهم الإحتجاجية بعد استجابة إدارة مصلحة السجون للعديد من مطالبهم.

وأكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، أن الاحتلال رضخ لمطلب إخراج أسرى الحركة الجدد من زنازين الانتظار لأقسام السجون.

وكانت إدارة السجون قد فرضت على الأسير العارضة العزل الانفرادي عقب عملية "نفق الحرية" في 6-9-2022م، بتهمة تقديم المساعدة للأسرى الستة الذين استطاعوا نزع حريتهم.

يذكر أن الأسير العارضة خاض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في 27-4-2022م، رفضًا لتمديد أمر عزله الانفراديّ، في أعقاب عملية "نفق الحرّيّة".