لهذه الأسباب.. جيش الاحتلال يَنصِبُ منطاداً عسكرياً للمراقبة في مدينة جنين..!

بعدَ يومٍ واحدٍ على إعلان الاحتلال إدخال سلاح المسيرات إلى ساحة الضفة الغربية المحتلة، وخاصة شمال الضفة ومدينة جنين، قام جيش الاحتلال بتركيب منطاد عسكري لأغراض المراقبة في سماء مدينة جنين.

لا شكَ أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها جيش الاحتلال بعد تنامي كتائب "سرايا القدس" في الضفة وخاصة "كتيبة جنين" وعملياتها الموجعة في مدن الضفة الغربية، وتصديها لاقتحامات الاحتلال دفع جيش الاحتلال لاستخدام وسائل جديدة لمراقبة هؤلاء المقاومين كما يرى بعض المحللين.

الاحتلال يعيش في أسوأ وضع

المختص في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، أكد أن نصب الاحتلال لمنطاد عسكري للمراقبة في مدينة جنين، يأتي بعد تصريحات رئيس "الشاباك" أمس واصفاً الأوضاع الأمنية بالضفة بأنها أسوأ بكثير مما تبدو عليه.

وقال أبو العدس في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،:"أن وضع المنطاد العسكري يأتي في ظل الأوضاع الأمنية المتردية للاحتلال ومستوطنيه، مقابل تحسن أوضاع المقاومة في الضفة الغربية، مبيناً أن هذا الأمر يدل على أن الأوضاع وصلت لمرحلة صعبة جداً لدى الاحتلال".

إجراء عملياتي استباقي

ورأى المختص، أن كل الإجراءات التي اتبعها جيش الاحتلال مؤخراً الضفة المحتلة، يأتي في إطار تنامي المقاومة في الضفة الغريية بشكل كبير في إجراءات استباقية لمنع عمليات المقاومة ضد المستوطنين.

وأضاف أبو العدس:" على الصعيد العملياتي جيش الاحتلال يتبع أسلوب المراقبة الشاملة للمراقبة بشكل أدق وجمع صور بشكل أكبر، موضحاً أن هناك مئات من الكميرات المنتشرة في كافة مدن الضفة الغربية ومنها: الكاميرات الحرارية، والليلية".

رصد تحركات المقاومين

وتابع قائلاً:" إن هذا المنطاد الذي نصبه الاحتلال في مدينة جنين من الممكن أن يؤثر على تحركات ونشاطات المقاومة وخاصة "كتيبة جنين"، متوقعاً أن تقوم المقاومة باستهدافه".

وأوضح أبو العدس، أن الاحتلال وضع منطاد المراقبة في جنين لأهداف عملياتية للحصول على أكبر قدر من المعلومات ، من خلال رصد تحركات عن بُعد للمقاومة، منوهاً إلى أن هذه الخطوة غير مسبوقة في الضفة المحتلة ولم تكن مستعملة.

إجراءات غير معهودة

وأشار، إلى أن الاحتلال قام عند اقتحامه لقبر يوسف مؤخراً قامت وحدات من "سلاح الهندسة" التابعة لجيش الاحتلال بأخذ قياسات لمنطقة قبر يوسف، مرجحاً أن يكون سبب ذلك نية الاحتلال تحصين المكان بجدران إسمنتية لحماية المستوطنين.

وبخصوص استخدام الطائرات المسيرة، رأى أن هذه الوسيلة غير معهودة في الضفة الغربية المحتلة، مبيناً أنه في غزة قام المقاومون باستخدام آليات لمواجهتها والتشويش عليها، متوقعا ًأن تحدث هذه المسيرات والمناطيد خسائر لدى المقاومين في الضفة لفترة معينة لحين التأقلم معها ومعرفة كيفية تجنبها.

ويُشار إلى أنه أعلنت مصادر عبرية اليوم، أن جيش الاحتلال قام بنصب منطاد عسكري لأغراض المراقبة في مدنية جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.