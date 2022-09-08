الدفاع الروسية: بسبب خسائره الكبيرة لم ينفذ الجيش الأوكراني عمليات هجومية جديدة في الجنوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية لم تنفذ أي عمليات هجومية على محور نيكولايف – كريفوي روغ في الجنوب خلال اليوم الماضي بعد أن تكبدت وحداتها هناك خسائر كبيرة.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إن القوات الجوية الصاروخية والمدفعية الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة لوحدات واحتياطيات القوات الأوكرانية على المحو المذكور، شملت عدة مراكز قيادة ومستودع ذخيرة، بينما أسقطت مقاتلة روسية طائرة أوكرانية من طراز Su-25 في منطقة نيكولايف.

وأضاف كوناشينكوف أنه نتيجة تكبد لواء المشاة الميكانيكي رقم 59 خسائر فادحة في عدة مناطق بنيكولايف، رفض أفراد منه تنفيذ مهامهم قتالية وبدأوا الانسحاب دون إذن إلى المناطق الخلفية.

وفي المجموع، بلغت خسائر العدو على محور نيكولايف - كريفوي روغ، دبابتين و6 عربات مشاة قتالية و5 مركبات مدرعة أخرى و7 مركبات مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وأكثر من 190 فردا خلال يوم.

وخلال يوم، أصابت الغارات الروسية خمسة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية، إضافة إلى 51 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 167 منطقة.

وتم تدمير خمسة مستودعات أسلحة وذخائر للصواريخ والمدفعية، ومنصة إطلاق لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز Buk-M1، ومحطة رادار لكشف وتعقب الأهداف الجوية.

وأسقط الدفاعات الجوية الروسية 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة وصاروخا باليستيا من طراز Tochka-U في منطقة خيرسون، كما اعترضت 19 قذيفة من راجمات الصواريخ، بما في ذلك 16 قذيفة من منظومة "هيمارس" و 3 قذائف من منظومة "أولخا".

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 293 طائرة، و152 مروحية، و1910 طائرات بدون طيار، و374 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4863 دبابة ومدرعة أخرى، و826 راجمة صواريخ، و3369 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5387 مركبة عسكرية خاصة.