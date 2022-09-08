"شرطة غزة" تصدر تصريحاً صحفياً بشأن قضية فتاتي عائلة "الطويل"

أصدرت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، تصريحاً صحفياً بشأن قضية عودة اختفاء فتاتي عائلة "الطويل" في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الشرطة في التصريح الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" تابعت الشرطة قضية الخلاف العائلي بين فتاتين ووالدهما من عائلة "الطويل" في محافظة رفح خلال الأسبوع الماضي، ووجّهت قيادة الشرطة الجهات المختصة للعمل على حلّ الخلاف، وقد باشرت الشرطة المجتمعية جهودها مع وجهاء العائلة وأحد المراكز النسوية، ما أثمر في حينه بحل الخلاف وقرار الفتاتين العودة إلى بيت العائلة بكفالة مختار العائلة وعمّ الفتاتين بما يضمن بيئة آمنة لهما".

وأضافت :" إلا أننا تفاجأنا صباح اليوم بمغادرة الفتاتين منزل العائلة مرة أخرى، إثر ادعاء استمرار والدهما بتعنيفهما وتقييد حريتهما، وقد توجهتا إلى الشرطة التي وفّرت مأوى مؤقتاً لهما في مؤسسة "بيت الأمان"، مع العلم بأن وجهاء عائلة الفتاتين أبلغوا الشرطة بعدم تمكنهم من السيطرة على الخلاف نتيجة عدم استجابة والد الفتاتين لأي حل".

وأوضحت الشرطة، أنها الجهات المختصة بالشرطة تواصل جهودها مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل حل الإشكالية وإنهاء الخلاف.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

⭕️ تصريح صحفي:

🔹 تابعت الشرطة قضية الخلاف العائلي بين فتاتين ووالدهما من عائلة "الطويل" في محافظة رفح خلال الأسبوع الماضي، ووجّهت قيادة الشرطة الجهات المختصة للعمل على حلّ الخلاف، وقد باشرت الشرطة المجتمعية جهودها مع وجهاء العائلة وأحد المراكز النسوية، ما أثمر في حينه بحل الخلاف وقرار الفتاتين العودة إلى بيت العائلة بكفالة مختار العائلة وعمّ الفتاتين بما يضمن بيئة آمنة لهما.

🔹 إلا أننا تفاجأنا صباح اليوم بمغادرة الفتاتين منزل العائلة مرة أخرى، إثر ادعاء استمرار والدهما بتعنيفهما وتقييد حريتهما، وقد توجهتا إلى الشرطة التي وفّرت مأوى مؤقتاً لهما في مؤسسة "بيت الأمان"، مع العلم بأن وجهاء عائلة الفتاتين أبلغوا الشرطة بعدم تمكنهم من السيطرة على الخلاف نتيجة عدم استجابة والد الفتاتين لأي حل.

🔹 وتواصل الجهات المختصة بالشرطة جهودها مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل حل الإشكالية وإنهاء الخلاف.



المديرية العامة للشرطة

الخميس 8 سبتمبر 2022