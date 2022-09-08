في حادثة غريبة.. أم مصرية تنجب 7 توائم وتفاجئ الأطباء!

قلبت حادثة غريبة حياة سيدة مصرية تدعى غزالة، رأسا على عقب، بعد حملها بـ 9 تواءم، رغم توقعات الأطباء بعدم قدرتها على الإنجاب مرة أخرى.

وكان قد سبق أن رزقت غزالة بـ 3 بنات، وبحسب الأطباء فإنها لن تنجب ثانية، وهيأت حياتها على هذا الأمر، وإذ فجأة شعرت بأعراض الحمل، ليلقي عليها الطبيب بهذا النبأ: في رحمها 9 أطفال.

وقالت غزالة لـ"سكاي نيوز عربية": "كانت صدمة، وكأن الدنيا توقفت بي عند هذه اللحظة، لم أعلم ماذا أفعل، وكيف سأدبر معيشة 12 طفلا دفعة واحدة، ولكن قدرة الله فوق كل شيء".

وأضافت غزالة: "عرض عليا أحد الأطباء حقن الأطفال لتتم عملية الإجهاض، وترك طفلين أو ثلاث فقط، وفعلا ذهبت للمستشفى في الشهر الثالث من الحمل، لكنه طلب مني 4 آلاف جنيه للعملية، ولم أكن أملكهم، ففوضت أمري لله، وتركت حملي على ماهو، فتوفي اثنان منهم وبقي 7".

وأشارت إلى أنه في آخر شهور الحمل، كان زوجها يشتري لها حقنة بـ 200 جنيه مصري، رغم سوء الأوضاع المادية، لتوسيع بطنها، حتى يستطيع الأطفال التحرك بداخلها، إلى أن تمت الولادة في الشهر الثامن بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية.